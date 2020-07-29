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وزير الشؤون الإسلامية: لا يستنقص جهود المملكة في خدمة الحجاج إلا إخواني حاقد

Time منذ ساعة
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وزير الشؤون الإسلامية: لا يستنقص جهود المملكة في خدمة الحجاج إلا إخواني حاقد

الرياض (صدى):
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن من يستنقص جهود المملكة في خدمة الحجاج خلال الوضع الراهن فهو إخواني أو صفوي حاقد على الإسلام والمسلمين.

وأوضح آل الشيخ أن الوزارة بدأت بتنفيذ أعمال الحج منذ وقت مبكر وذلك لراحة ضيوف الرحمن، ومن تلك الجهود تهيئة مسجدي نمرة والمشعر الحرام بكل ما يلزم من فرش وتكييف وتعقيم، وفرض نظرية التباعد من خلال علامات للمصلين، وكذلك تنقية الهواء.

وأشار إلى أن الوزارة جندت فريق من المراقبين والمراقبات يقومون على تنظيم الدخول والخروج في مسجدي نمرة والمشعر الحرام.

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أحدث التعليقات

abdul
هل هذا يعني ان الطفلين/ الطفلتين وُلِدَا/ ولِدَتا قبل عقد النكاح وقبل بلوغها ١٨ سنة ؟ حسبي الله علي الجميع. مكافأة المغتصِب بزواج، ومن ثَمّ تبْرئت الجاني بأمر من محكمة .
القرشي
شكرآ صدى على نشرك لهذا الفلم الوثائقي الرائع والشكر موصول طبعآ لدارة الملك عبد العزيز لحفظها لمثل هذه الافلام الوثائقية عن تاريخ بلادنا ومراحل تطوره ليكون لنا وللأجيال القادمة مرجعآ هامآ نفتخر به وتفتخر به على مر العصور .
الوفا طبعي
ما شاء الله تبارك الله الله يجعلها امطار خير وبركه ويرحم الحجاج من حرارة الجو
. راعــي الـددســـن .
أكـــيد دراســــه في محـو الأمـــيه . 😂😂.
. راعــي الـددســـن .
ما أردى مـن الــشرقـه إلا البـــرقه .

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