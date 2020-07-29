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ضبط 936 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة

Time منذ ساعتين
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ضبط 936 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة

منى (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ ، وماتقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح ؛ فقد تم حتى نهاية اليوم الثامن من ذي الحجة ضبط (936) مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج ، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط المخالفين .

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أحدث التعليقات

abdul
هل هذا يعني ان الطفلين/ الطفلتين وُلِدَا/ ولِدَتا قبل عقد النكاح وقبل بلوغها ١٨ سنة ؟ حسبي الله علي الجميع. مكافأة المغتصِب بزواج، ومن ثَمّ تبْرئت الجاني بأمر من محكمة .
القرشي
شكرآ صدى على نشرك لهذا الفلم الوثائقي الرائع والشكر موصول طبعآ لدارة الملك عبد العزيز لحفظها لمثل هذه الافلام الوثائقية عن تاريخ بلادنا ومراحل تطوره ليكون لنا وللأجيال القادمة مرجعآ هامآ نفتخر به وتفتخر به على مر العصور .
الوفا طبعي
ما شاء الله تبارك الله الله يجعلها امطار خير وبركه ويرحم الحجاج من حرارة الجو
. راعــي الـددســـن .
أكـــيد دراســــه في محـو الأمـــيه . 😂😂.
. راعــي الـددســـن .
ما أردى مـن الــشرقـه إلا البـــرقه .

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