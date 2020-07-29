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إعلان حالة الطولريء في جزر فيرجن الأمريكية بسبب إعصار مداري

Time منذ 3 ساعات
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إعلان حالة الطولريء في جزر فيرجن الأمريكية بسبب إعصار مداري

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في أراضي جزر فيرجن الأمريكية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة في الإقليم بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن الإعصار المداري المحتمل التاسع بدءاً من 27 يوليو 2020.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أوضح أن الإعلان سيسمح لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة لتدابير الطوارئ، وإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة.

كما يخوّل إعلان حالة الطوارئ في جزر فيرجن، وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات - حسب تقديرها -، والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ.

وأكد البيت الأبيض أنه سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة، التي تقتصر على المساعدة الفيدرالية المباشرة وتعويضات الرعاية الجماعية بما في ذلك الإجلاء ودعم المأوى بتمويل اتحادي بنسبة 75 في المئة.

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أحدث التعليقات

abdul
هل هذا يعني ان الطفلين/ الطفلتين وُلِدَا/ ولِدَتا قبل عقد النكاح وقبل بلوغها ١٨ سنة ؟ حسبي الله علي الجميع. مكافأة المغتصِب بزواج، ومن ثَمّ تبْرئت الجاني بأمر من محكمة .
القرشي
شكرآ صدى على نشرك لهذا الفلم الوثائقي الرائع والشكر موصول طبعآ لدارة الملك عبد العزيز لحفظها لمثل هذه الافلام الوثائقية عن تاريخ بلادنا ومراحل تطوره ليكون لنا وللأجيال القادمة مرجعآ هامآ نفتخر به وتفتخر به على مر العصور .
الوفا طبعي
ما شاء الله تبارك الله الله يجعلها امطار خير وبركه ويرحم الحجاج من حرارة الجو
. راعــي الـددســـن .
أكـــيد دراســــه في محـو الأمـــيه . 😂😂.
. راعــي الـددســـن .
ما أردى مـن الــشرقـه إلا البـــرقه .

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