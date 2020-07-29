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بوروسيا دورتموند يحدد سعر جادون سانشو لمانشستر يونايتد

Time منذ 24 دقيقة
Views 1281
بوروسيا دورتموند يحدد سعر جادون سانشو لمانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير ألمانية أن فريق بروسيا دورتموند الألماني قد حدد 120 مليون يورو للتخلي عن لاعب الفريق جادون سانشو في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت التقارير أن مانشستر يونايتد عليه إحضار المبلغ قبل 10 أغسطس المقبل إذا أراد الحصول على اللاعب الإنجليزي.

وأضافت أن سانشو سيظل لاعبًا في بوروسيا دورتموند الموسم المقبل ما لم يتم تلبية مطالب النادي الألماني قبل عودته للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

وأشارت إلى أن بورسيا دورتموند سبق له وأن طلب من مانشستر يونايتد 42 مليون يورو للتخليق عن هنريك مخيتاريان في عام 2016 ووافق الشياطين الحمر ودفع المبلغ لذلك يتمسك النادي الألماني في مطالبه بشأن سانشو.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عندهم سالفه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عندهم سالفه
المفروض العسكري يقبض عليها انتحال شخصية لباس غير ساتر التحريض على الفجور و لها مقاطع في ذلك
سوسن ساري
هاجمها مُجرم "مأجور" من قبل (سيدة غيورة) (الغيرة) ومأدراك مالغيرة🤔 طيب يالغيورة ليش تورطين "الرجال" ليش مانفذتي (الجريمة) بنفسك؟ .. ولا (متعودة) ع توريط الآخرين من خلف الكواليس ياجبانة ،، لولا الغيرة "مـــاكبرت" الصغيرة.. .. يعني الشئ اللي حركك تافه أوالمشكلة تافهة ومع الغيرة تكبر وتصل لحد الجريمة بسبب الغيرة .. والغيرة أخت (الحسد).. الغيرة تؤدي للحسد و الحسد يؤدي للغيرة وغالباً الحسد يؤدي (للسحر) (بعض) النساء من صغر عقلها وتفاهتها تغار حتى من "الورعان"🤦‍♀️ وأدناة مشهد يحركها👪🍼🍭
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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