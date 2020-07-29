بوروسيا دورتموند يحدد سعر جادون سانشو لمانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير ألمانية أن فريق بروسيا دورتموند الألماني قد حدد 120 مليون يورو للتخلي عن لاعب الفريق جادون سانشو في الميركاتو الصيفي الجاري.
وذكرت التقارير أن مانشستر يونايتد عليه إحضار المبلغ قبل 10 أغسطس المقبل إذا أراد الحصول على اللاعب الإنجليزي.
وأضافت أن سانشو سيظل لاعبًا في بوروسيا دورتموند الموسم المقبل ما لم يتم تلبية مطالب النادي الألماني قبل عودته للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد.
وأشارت إلى أن بورسيا دورتموند سبق له وأن طلب من مانشستر يونايتد 42 مليون يورو للتخليق عن هنريك مخيتاريان في عام 2016 ووافق الشياطين الحمر ودفع المبلغ لذلك يتمسك النادي الألماني في مطالبه بشأن سانشو.