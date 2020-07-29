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التعليق الأول من أمريكا على إعلان المملكة آلية تسريع اتفاق الرياض

Time منذ ساعتين
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التعليق الأول من أمريكا على إعلان المملكة آلية تسريع اتفاق الرياض

الرياض (صدى):
علق سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، على إعلان آلية تسريع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية و الانتقالي الجنوبي.

وقال إن بلاده ترحب بالآلية التي قدمتها المملكة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وأضاف السفير أبي زيد عبر "تويتر" : "نثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، لاستعادة الوحدة في اليمن".

وتابع : "من خلال التقريب بين الطرفين، يمثّل تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني، وأن تحقيق السلام والوحدة في اليمن، هو أمر ضروري من أجل الاستقرار الإقليمي وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اليمني".

وأضاف : "سيتطلب الحل الدائم من جميع الأطراف تقديم تنازلات، ونكرر مجدداً دعمنا المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمضي قدماً في العملية السياسية باليمن".

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أحدث التعليقات

abdul
هل هذا يعني ان الطفلين/ الطفلتين وُلِدَا/ ولِدَتا قبل عقد النكاح وقبل بلوغها ١٨ سنة ؟ حسبي الله علي الجميع. مكافأة المغتصِب بزواج، ومن ثَمّ تبْرئت الجاني بأمر من محكمة .
القرشي
شكرآ صدى على نشرك لهذا الفلم الوثائقي الرائع والشكر موصول طبعآ لدارة الملك عبد العزيز لحفظها لمثل هذه الافلام الوثائقية عن تاريخ بلادنا ومراحل تطوره ليكون لنا وللأجيال القادمة مرجعآ هامآ نفتخر به وتفتخر به على مر العصور .
الوفا طبعي
ما شاء الله تبارك الله الله يجعلها امطار خير وبركه ويرحم الحجاج من حرارة الجو
. راعــي الـددســـن .
أكـــيد دراســــه في محـو الأمـــيه . 😂😂.
. راعــي الـددســـن .
ما أردى مـن الــشرقـه إلا البـــرقه .

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