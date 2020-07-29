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السفير في اليمن: تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سينعكس سريعا على اليمنيين

Time منذ ساعة
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السفير في اليمن: تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سينعكس سريعا على اليمنيين

فهمي محمد (صدى):
ثمن سفير المملكة في اليمن محمد سعيد الجابري، جهود المملكة فى التوصل لآلية لتنفيذ اتفاق الرياض ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ الإتفاق الذى وقع فى العام 2019.

وقال الجابري، إن سيترتب على هذه الآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي نأمل أن يساهم بشكل إيجابي وقوي في إطلاق عجلة التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية ، وأن يعود بالنفع والفائدة على المواطن اليمني الشقيق في مختلف أرجاء الجمهورية اليمنية.

واختتم تصريحاته بالشكر والامتنان للرئيس اليمني ونائبة وحكومته، ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي بمناسبة التوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سير التنفيذ، كما أشاد وثمن دور وجهود رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب ومستشاري الرئيس اليمني

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عندهم سالفه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عندهم سالفه
المفروض العسكري يقبض عليها انتحال شخصية لباس غير ساتر التحريض على الفجور و لها مقاطع في ذلك
سوسن ساري
هاجمها مُجرم "مأجور" من قبل (سيدة غيورة) (الغيرة) ومأدراك مالغيرة🤔 طيب يالغيورة ليش تورطين "الرجال" ليش مانفذتي (الجريمة) بنفسك؟ .. ولا (متعودة) ع توريط الآخرين من خلف الكواليس ياجبانة ،، لولا الغيرة "مـــاكبرت" الصغيرة.. .. يعني الشئ اللي حركك تافه أوالمشكلة تافهة ومع الغيرة تكبر وتصل لحد الجريمة بسبب الغيرة .. والغيرة أخت (الحسد).. الغيرة تؤدي للحسد و الحسد يؤدي للغيرة وغالباً الحسد يؤدي (للسحر) (بعض) النساء من صغر عقلها وتفاهتها تغار حتى من "الورعان"🤦‍♀️ وأدناة مشهد يحركها👪🍼🍭
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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