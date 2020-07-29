الأعداد السابقة للصحيفة

اشتعال أزمة بين "السراج" ونوابه لمحاولة الأول التفرد بالسلطة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1609
Comment 1
اشتعال أزمة بين "السراج" ونوابه لمحاولة الأول التفرد بالسلطة

طرابلس (صدى):
اشتعلت أزمة وصراع جديد بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، ونوابه بسبب محاولته التفرد بالسلطة .

ووجه أحمد معيتيق نائب "السراج" كتاباً بتاريخ اليوم الأربعاء إلى مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى في المجلس الرئاسي يعلمه فيه بأنه "يمنع منعاً باتاً إصدار أي قرارات أو تعليمات أو تعميمات باسم المجلس ما لم تكن مقررة في محضر اجتماع رسمي للمجلس الرئاسي".

وقال "معيتيق" : "وفي حال قيامكم بأي إجراء يخالف ذلك ستعرض نفسك والإدارة القانونية للمساءلة القانونية"؛ حيث استهدف فايز السراج شخصياً، بسبب إصداره قرارات وتعميمات دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس، ويؤشر على تصاعد الخلاف داخل المجلس الرئاسي.

وينضم معيتيق بذلك إلى زميله نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، الذي وجه خطاباً في شهر يونيو الماضي، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير المالية، دعاهم فيه إلى ”عدم الاعتداد بأي قرار “ سياسي، أمني، مالي، إداري، تنظيمي“ يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي إلا بعد استناده على محاضر اجتماع رسمية“.

يشار إلى أن معيتيق كان احتج في وقت سابق على تعيين السراج لوزير في حكومة الوفاق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عندهم سالفه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عندهم سالفه
المفروض العسكري يقبض عليها انتحال شخصية لباس غير ساتر التحريض على الفجور و لها مقاطع في ذلك
سوسن ساري
هاجمها مُجرم "مأجور" من قبل (سيدة غيورة) (الغيرة) ومأدراك مالغيرة🤔 طيب يالغيورة ليش تورطين "الرجال" ليش مانفذتي (الجريمة) بنفسك؟ .. ولا (متعودة) ع توريط الآخرين من خلف الكواليس ياجبانة ،، لولا الغيرة "مـــاكبرت" الصغيرة.. .. يعني الشئ اللي حركك تافه أوالمشكلة تافهة ومع الغيرة تكبر وتصل لحد الجريمة بسبب الغيرة .. والغيرة أخت (الحسد).. الغيرة تؤدي للحسد و الحسد يؤدي للغيرة وغالباً الحسد يؤدي (للسحر) (بعض) النساء من صغر عقلها وتفاهتها تغار حتى من "الورعان"🤦‍♀️ وأدناة مشهد يحركها👪🍼🍭
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

إعلان حالة الطولريء في جزر فيرجن الأمريكية بسبب إعصار مداري
إعلان حالة الطولريء في جزر فيرجن الأمريكية بسبب إعصار مداري
Time منذ 48 ثانية Views 1022
هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بمكة 
هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بمكة 
Time منذ 13 دقيقة Views 1230
عبدالرحمن الجماز : الهلال هو من ساهم في حفظ المقاعد في اَسيا
عبدالرحمن الجماز : الهلال هو من ساهم في حفظ المقاعد في اَسيا
Time منذ 14 دقيقة Views 171
مريح المريح : لدينا اندية و رياضة قوية ونتائج مشرفه في اَسيا والهلال خير دليل
مريح المريح : لدينا اندية و رياضة قوية ونتائج مشرفه في اَسيا والهلال خير دليل
Time منذ 15 دقيقة Views 141
بوروسيا دورتموند يحدد سعر جادون سانشو لمانشستر يونايتد
بوروسيا دورتموند يحدد سعر جادون سانشو لمانشستر يونايتد
Time منذ 24 دقيقة Views 1272
خالد الدوسري يظهر تلفزيونيًا مع عائلته لأول مرة منذ اعتقاله
خالد الدوسري يظهر تلفزيونيًا مع عائلته لأول مرة منذ اعتقاله
Time منذ 34 دقيقة Views 1973
الجماز : إعلان إتحاد القدم عن مجيء 31 حكم أجنبي بالنسبة للأخرين خبر صاعق
الجماز : إعلان إتحاد القدم عن مجيء 31 حكم أجنبي بالنسبة للأخرين خبر صاعق
Time منذ 38 دقيقة Views 198
شاهد.. الممثل سلطان المقبالي يشتري سيارة فاخرة لـ"كابتن ريما" ويثير حيرة الجمهور
شاهد.. الممثل سلطان المقبالي يشتري سيارة فاخرة لـ"كابتن ريما" ويثير حيرة الجمهور
Time منذ 48 دقيقة Views 1962
اشتعال أزمة بين "السراج" ونوابه لمحاولة الأول التفرد بالسلطة
اشتعال أزمة بين "السراج" ونوابه لمحاولة الأول التفرد بالسلطة
Time منذ 49 دقيقة Views 1609
الحمد : الأندية السعودية من أكثر من موسم وهي محافظة على ان تأخذ 3 مقاعد وملحق
الحمد : الأندية السعودية من أكثر من موسم وهي محافظة على ان تأخذ 3 مقاعد وملحق
Time منذ 50 دقيقة Views 177