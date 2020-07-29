اشتعال أزمة بين "السراج" ونوابه لمحاولة الأول التفرد بالسلطة

طرابلس (صدى):
اشتعلت أزمة وصراع جديد بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، ونوابه بسبب محاولته التفرد بالسلطة .
ووجه أحمد معيتيق نائب "السراج" كتاباً بتاريخ اليوم الأربعاء إلى مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى في المجلس الرئاسي يعلمه فيه بأنه "يمنع منعاً باتاً إصدار أي قرارات أو تعليمات أو تعميمات باسم المجلس ما لم تكن مقررة في محضر اجتماع رسمي للمجلس الرئاسي".
وقال "معيتيق" : "وفي حال قيامكم بأي إجراء يخالف ذلك ستعرض نفسك والإدارة القانونية للمساءلة القانونية"؛ حيث استهدف فايز السراج شخصياً، بسبب إصداره قرارات وتعميمات دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس، ويؤشر على تصاعد الخلاف داخل المجلس الرئاسي.
وينضم معيتيق بذلك إلى زميله نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، الذي وجه خطاباً في شهر يونيو الماضي، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير المالية، دعاهم فيه إلى ”عدم الاعتداد بأي قرار “ سياسي، أمني، مالي، إداري، تنظيمي“ يصدر عن رئيس المجلس الرئاسي إلا بعد استناده على محاضر اجتماع رسمية“.
يشار إلى أن معيتيق كان احتج في وقت سابق على تعيين السراج لوزير في حكومة الوفاق.