الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. فيلم ملون نادر لرحلة الحج قبل 57 عاماً 

Time منذ ساعة
Views 1568
بالفيديو.. فيلم ملون نادر لرحلة الحج قبل 57 عاماً 

عادل الحربي (صدى):
رصد مقطع فيديو فيلمًا ملونًا نادرا باللغة العربية لرحلة الحج قبل 57 عاماً، مما أثار إعجاب المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المقطع فإن الفيلم تضمن مشاهدا وصورًا للحجاج وهم يؤدون مناسك الحج، ويتنقلون بالحافلات وراجلين بين منى ومزدلفة وعرفات.

ووفقا لما جاء في المقطع الذي نشرته دارة الملك عبد العزيز  فإنه تضمن على وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية آنذاك، ومنها طائرات للخطوط الجوية السعودية، والتي كانت تحط رحلة منها كل دقيقتين في مطار جدة تحمل الحجاج.

وبدا في الفيلم الملك فيصل بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد، أثناء استقباله ووداعه رؤساء بعثات الحج ومشاركته في غسل الكعبة، حيث كان مسؤولاً مباشرًا عن الإشراف على سير شؤون الحج والحجاج بتكليف من الملك سعود بن عبدالعزيز لظروفه الصحية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عندهم سالفه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عندهم سالفه
المفروض العسكري يقبض عليها انتحال شخصية لباس غير ساتر التحريض على الفجور و لها مقاطع في ذلك
سوسن ساري
هاجمها مُجرم "مأجور" من قبل (سيدة غيورة) (الغيرة) ومأدراك مالغيرة🤔 طيب يالغيورة ليش تورطين "الرجال" ليش مانفذتي (الجريمة) بنفسك؟ .. ولا (متعودة) ع توريط الآخرين من خلف الكواليس ياجبانة ،، لولا الغيرة "مـــاكبرت" الصغيرة.. .. يعني الشئ اللي حركك تافه أوالمشكلة تافهة ومع الغيرة تكبر وتصل لحد الجريمة بسبب الغيرة .. والغيرة أخت (الحسد).. الغيرة تؤدي للحسد و الحسد يؤدي للغيرة وغالباً الحسد يؤدي (للسحر) (بعض) النساء من صغر عقلها وتفاهتها تغار حتى من "الورعان"🤦‍♀️ وأدناة مشهد يحركها👪🍼🍭
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

إعلان حالة الطولريء في جزر فيرجن الأمريكية بسبب إعصار مداري
إعلان حالة الطولريء في جزر فيرجن الأمريكية بسبب إعصار مداري
Time منذ 27 ثانية Views 1009
هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بمكة 
هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بمكة 
Time منذ 13 دقيقة Views 1229
عبدالرحمن الجماز : الهلال هو من ساهم في حفظ المقاعد في اَسيا
عبدالرحمن الجماز : الهلال هو من ساهم في حفظ المقاعد في اَسيا
Time منذ 14 دقيقة Views 171
مريح المريح : لدينا اندية و رياضة قوية ونتائج مشرفه في اَسيا والهلال خير دليل
مريح المريح : لدينا اندية و رياضة قوية ونتائج مشرفه في اَسيا والهلال خير دليل
Time منذ 15 دقيقة Views 141
بوروسيا دورتموند يحدد سعر جادون سانشو لمانشستر يونايتد
بوروسيا دورتموند يحدد سعر جادون سانشو لمانشستر يونايتد
Time منذ 23 دقيقة Views 1268
خالد الدوسري يظهر تلفزيونيًا مع عائلته لأول مرة منذ اعتقاله
خالد الدوسري يظهر تلفزيونيًا مع عائلته لأول مرة منذ اعتقاله
Time منذ 34 دقيقة Views 1973
الجماز : إعلان إتحاد القدم عن مجيء 31 حكم أجنبي بالنسبة للأخرين خبر صاعق
الجماز : إعلان إتحاد القدم عن مجيء 31 حكم أجنبي بالنسبة للأخرين خبر صاعق
Time منذ 37 دقيقة Views 198
شاهد.. الممثل سلطان المقبالي يشتري سيارة فاخرة لـ"كابتن ريما" ويثير حيرة الجمهور
شاهد.. الممثل سلطان المقبالي يشتري سيارة فاخرة لـ"كابتن ريما" ويثير حيرة الجمهور
Time منذ 48 دقيقة Views 1962
اشتعال أزمة بين "السراج" ونوابه لمحاولة الأول التفرد بالسلطة
اشتعال أزمة بين "السراج" ونوابه لمحاولة الأول التفرد بالسلطة
Time منذ 48 دقيقة Views 1604
الحمد : الأندية السعودية من أكثر من موسم وهي محافظة على ان تأخذ 3 مقاعد وملحق
الحمد : الأندية السعودية من أكثر من موسم وهي محافظة على ان تأخذ 3 مقاعد وملحق
Time منذ 50 دقيقة Views 177