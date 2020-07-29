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 أهم الخدمات الترفيهية التي تحتاج إلى تسجيل وإصدار تصريح من بوابة الترفيه 

Time منذ 47 دقيقة
Views 1455
 أهم الخدمات الترفيهية التي تحتاج إلى تسجيل وإصدار تصريح من بوابة الترفيه 

علي القحطاني (صدى):
كشفت الهيئة العامة للترفيه عن أهم الخدمات الترفيهية التي تحتاج إلى تسجيل وإصدار تصريح من بوابة الترفيه.

ووضعت الهيئة رابطا لمعرفة المزيد من التفاصيل الخاصة بتسجيل وإصدار تصريح من بوابة الترفيه:

هنــــا .

وكانت الهيئة العامة للترفيه دعت المهتمين بتشغيل المرافق الترفيهية إلى التقدم للحصول على التراخيص اللازمة لتسهيل أعمالهم وفعالياتهم عبر بوابة الترفيه.

ولفتت إلى أن الفعاليات الترفيهية تشمل تشغيل قاعات العرض الموسيقي والمسرحي وغيرها من المرافق الفنية، مبينة أن الخطوة تهدف إلى توفير خيارات ترفيهية متنوعة في جميع مناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم الطف بإهله ياكريم واحفظهم من ماحل بمنزلهم وعوضهم عنه خيراً .. آمين ...
سوسن ساري
قه قه في قلب لايفقه.. ضايع وبيضيع البلد .. مازال عايش جو (الخُرافة) ومصدق إنه بيصير أمبراطور. [وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ]
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عد أكثر مما لحق امهاتنا َََجداتنا من كرف وتعب وبس الله عليهن الواحده من هن تهول هوله
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون مافي قلوبهم رحمه .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كذابُُُ

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