علي القحطاني (صدى):
كشفت الهيئة العامة للترفيه عن أهم الخدمات الترفيهية التي تحتاج إلى تسجيل وإصدار تصريح من بوابة الترفيه.
ووضعت الهيئة رابطا لمعرفة المزيد من التفاصيل الخاصة بتسجيل وإصدار تصريح من بوابة الترفيه:
هنــــا .
وكانت الهيئة العامة للترفيه دعت المهتمين بتشغيل المرافق الترفيهية إلى التقدم للحصول على التراخيص اللازمة لتسهيل أعمالهم وفعالياتهم عبر بوابة الترفيه.
ولفتت إلى أن الفعاليات الترفيهية تشمل تشغيل قاعات العرض الموسيقي والمسرحي وغيرها من المرافق الفنية، مبينة أن الخطوة تهدف إلى توفير خيارات ترفيهية متنوعة في جميع مناطق المملكة.