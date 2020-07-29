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النصر يختتم ودياته بالفوز على الدرعية

Time منذ 59 دقيقة
Views 1870
النصر يختتم ودياته بالفوز على الدرعية

نواف السالم (صدى):
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، مبارياته الودية المغلقة خلال فترة الإعداد وذلك أمام نادي الدرعية.

وفاز النصر على الدرعية بهدفين مقابل هدف، وذلك على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "الرمز".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم الطف بإهله ياكريم واحفظهم من ماحل بمنزلهم وعوضهم عنه خيراً .. آمين ...
سوسن ساري
قه قه في قلب لايفقه.. ضايع وبيضيع البلد .. مازال عايش جو (الخُرافة) ومصدق إنه بيصير أمبراطور. [وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ]
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عد أكثر مما لحق امهاتنا َََجداتنا من كرف وتعب وبس الله عليهن الواحده من هن تهول هوله
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون مافي قلوبهم رحمه .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كذابُُُ

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