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شاهد.. طيران الأمن يراقب الجبال والمناطق الوعرة المحيطة بمكة تزامنا مع بداية الحج

Time منذ ساعة
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شاهد.. طيران الأمن يراقب الجبال والمناطق الوعرة المحيطة بمكة تزامنا مع بداية الحج

مكة المكرمة (صدى):
رصد مقطع فيديو طيران الأمن يراقب الجبال والمناطق الوعرة المحيطة بمكة  خلال جولة من السماء تزامنا مع بداية الحج.

وكان الحجّاج المسلمون في مكة بدأوا اليوم مناسك حج في ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيّم عليها شبح فيروس كورونا المستجد المستمر في التفشي حول العالم حاصدا مئات آلاف الوفيات.

وشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي ستتواصل على مدى خمسة أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار قامت بها السلطات اعتبرها البعض مبهمة، إذ شهدت قبول طلبات ورفض أعداد كبيرة أخرى.

ويؤدّي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروى قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد ١٠ كيلومترات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم الطف بإهله ياكريم واحفظهم من ماحل بمنزلهم وعوضهم عنه خيراً .. آمين ...
سوسن ساري
قه قه في قلب لايفقه.. ضايع وبيضيع البلد .. مازال عايش جو (الخُرافة) ومصدق إنه بيصير أمبراطور. [وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ]
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عد أكثر مما لحق امهاتنا َََجداتنا من كرف وتعب وبس الله عليهن الواحده من هن تهول هوله
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون مافي قلوبهم رحمه .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كذابُُُ

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