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"الموارد البشرية" تدعو إلى المشاركة بالرأي حول اشتراطات صوالين الحلاقة والتزيين

Time منذ 7 دقائق
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"الموارد البشرية" تدعو إلى المشاركة بالرأي حول اشتراطات صوالين الحلاقة والتزيين

الرياض (صدى):
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية عموم المستفيدين من الخدمات البلدية إلى المشاركة بالرأي حول مسودة الاشتراطات البلدية الجديدة المتعلقة بأنشطة صوالين الحلاقة والتزيين النسائي، وذلك عبر منصتها التفاعلية " بلدي ".

ويأتي هذا التحديث للاشتراطات في نشاط التزيين النسائي وصالونات الحلاقة، ضمن حزمة من الأنشطة التي تعمل الوزارة على تحديث اشتراطاتها، لتكون أكثر مواكبة وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، وعنصرا ممكنا لتحقيق أهدافها في تشجيع الاستثمار، وضبط عملية التطوير، مما يحقق الأثر الإيجابي على البيئة العمرانية، والنسيج الحضري للمدن ، وعاملاً مساعداً في تحسين بيئة العمل داخل النشاط .

وحددت الوزارة للراغبين المشاركة بالرأي حول هذه الاشتراطات الدخول على الرابط التالي لنشاط التزيين النسائي: هنا لنشاط صالونات الحلاقة.

يذكر أن منصة "قرار" هي منصة إلكترونية مُبتكرة تهدف إلى الحصول على مساندة المجتمع في مناقشة الأنظمة والتشريعات قبل تنفيذها بطريقة تفاعلية تضمن وصول صوت المستفيد بكل يسر وسهولة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مالـه إلا يضــحي بدجـاجــه .😂😂.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا دلبي على الحلوين يحتي سعيله
. راعــي الـددســـن .
يا ناعـــم العــود .. يا ســيد الملاح * يا ناعــس الطــرف .. إرحم حالــتي * ليت للغرام حاكم .. والله لاشتكي * أبــو خــــــدودٍ .. يحــــلاهــا الوشــاح * رمان في نهـــديه .. غايـــة منيـتي

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