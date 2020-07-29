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توجيه بتخصيص مواقع للباعة المتجولين وعربات بيع الأطعمة

Time منذ ساعة
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توجيه بتخصيص مواقع للباعة المتجولين وعربات بيع الأطعمة

حمود العنزي (صدى):
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، المهندس ماجد الحقيل، توجيًها بتخصيص مواقع للباعة المتجولين وعربات بيع الأطعمة.

وأوضح "الحقيل" في تعميم له على البلديات، أنه سيتم تخصيص عدد من العقارات البلدية بما فيها الحدائق والساحات والمرافق العامة للاستفادة منها كمواقع للباعة والجوالة وعربات بيع الأطعمة.

وأشار التعميم وفقًا لـ "عكاظ"، إلى أن هذه المواقع سيتم عرضها في بوابة الاستثمار البلدية " فرص " كمواقع تأجير مؤقت بما يتوافق مع ضوابط تأجير العلاقات البلدية لأغراض مؤقتة وذلك خلال 14 يوم عمل بجميع المواقع التي تم عرضها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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سوسن ساري
قه قه في قلب لايفقه.. ضايع وبيضيع البلد .. مازال عايش جو (الخُرافة) ومصدق إنه بيصير أمبراطور. [وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ]
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ما عد أكثر مما لحق امهاتنا َََجداتنا من كرف وتعب وبس الله عليهن الواحده من هن تهول هوله
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون مافي قلوبهم رحمه .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
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كذابُُُ

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