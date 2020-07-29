الأعداد السابقة للصحيفة

الخثلان: التكبير يبدأ بعد صلاة فجر الخميس

Time منذ ساعة
Views 1761
Comment 3
الخثلان: التكبير يبدأ بعد صلاة فجر الخميس

عادل الحربي (صدى):
أكد الشيخ سعد الخثلان، أن التكبير المقيد أدبار الصلوات الخميس لغير الحاج، يبدأ من بعد صلاة فجر يوم غد الخميس.

وأضاف: " ويجتمع معه التكبير المطلق حتى غروب شمس يوم الاثنين القادم ( آخر أيام التشريق ) " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم الطف بإهله ياكريم واحفظهم من ماحل بمنزلهم وعوضهم عنه خيراً .. آمين ...
سوسن ساري
قه قه في قلب لايفقه.. ضايع وبيضيع البلد .. مازال عايش جو (الخُرافة) ومصدق إنه بيصير أمبراطور. [وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ]
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عد أكثر مما لحق امهاتنا َََجداتنا من كرف وتعب وبس الله عليهن الواحده من هن تهول هوله
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون مافي قلوبهم رحمه .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كذابُُُ

أخر الأخبار

شاهد.. انهيار منزل إثر هطول الأمطار في فيفاء
شاهد.. انهيار منزل إثر هطول الأمطار في فيفاء
Time منذ 11 دقيقة Views 1461
إغلاق طريق الهدا احترازياً
إغلاق طريق الهدا احترازياً
Time منذ 20 دقيقة Views 1480
بالصور.. وصول مدرب الشباب الجديد إلى الرياض 
بالصور.. وصول مدرب الشباب الجديد إلى الرياض 
Time منذ 32 دقيقة Views 1519
بالفيديو.. لحظات مهيبة لإنزال ثوب الكعبة المشرفة وإكسائها بحلتها الجديدة
بالفيديو.. لحظات مهيبة لإنزال ثوب الكعبة المشرفة وإكسائها بحلتها الجديدة
Time منذ 40 دقيقة Views 1610
شرطة نجران تغرم 34 مخالفا لم يرتدوا الكمامات
شرطة نجران تغرم 34 مخالفا لم يرتدوا الكمامات
Time منذ 43 دقيقة Views 1501
وش عرفها بالسيارات
وش عرفها بالسيارات
Time منذ 44 دقيقة Views 528
الخروف المغربي
الخروف المغربي
Time منذ 44 دقيقة Views 499
 أهم الخدمات الترفيهية التي تحتاج إلى تسجيل وإصدار تصريح من بوابة الترفيه 
 أهم الخدمات الترفيهية التي تحتاج إلى تسجيل وإصدار تصريح من بوابة الترفيه 
Time منذ 46 دقيقة Views 1450
الصحة تحذر من التعرض المباشر للشمس
الصحة تحذر من التعرض المباشر للشمس
Time منذ 52 دقيقة Views 1554
النصر يختتم ودياته بالفوز على الدرعية
النصر يختتم ودياته بالفوز على الدرعية
Time منذ 58 دقيقة Views 1865