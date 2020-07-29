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الخثلان: التكبير يبدأ بعد صلاة فجر الخميس
منذ ساعة
1761
3
عادل الحربي (صدى):
أكد الشيخ سعد الخثلان، أن التكبير المقيد أدبار الصلوات الخميس لغير الحاج، يبدأ من بعد صلاة فجر يوم غد الخميس.
وأضاف: " ويجتمع معه التكبير المطلق حتى غروب شمس يوم الاثنين القادم ( آخر أيام التشريق ) " .
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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم الطف بإهله ياكريم واحفظهم من ماحل بمنزلهم وعوضهم عنه خيراً .. آمين ...
سوسن ساري
قه قه في قلب لايفقه.. ضايع وبيضيع البلد .. مازال عايش جو (الخُرافة) ومصدق إنه بيصير أمبراطور. [وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ]
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما عد أكثر مما لحق امهاتنا َََجداتنا من كرف وتعب وبس الله عليهن الواحده من هن تهول هوله
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون مافي قلوبهم رحمه .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كذابُُُ
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