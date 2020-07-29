تعليق قانوني على استئناف النصر ضد قرار فيفا بشأن جوليانو

ماجد محمد (صدى):
عقب القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، أحمد الأمير، على استئناف نادي النصر ضد العقوبة الموقعة عليه بخصوص مستحقات لاعبه جوليانو.
وكتب الأمير في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر:" النصر يستأنف ضد قرار فيفا والذي ألزمه بدفع تقريبًا ٤.٥ مليون يورو لنادي فنربخشه نظير مستحقات متأخرة في صفقة انتقال جوليانو، من وجهة نظر شخصية الاستئناف مجرد شراء وقت و سيتم زيادة المبلغ و إلزام النصر بدفع أتعاب المحكمين لكلا الطرفين ".
وكانت المحكمة الرياضية " كاس" حددت يوم الرابع عشر من أغسطس المقبل موعدًا لجلسة النظر في الاستئناف المُقدم من النصر.