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تعليق قانوني على استئناف النصر ضد قرار فيفا بشأن جوليانو

Time منذ 43 دقيقة
Views 1705
تعليق قانوني على استئناف النصر ضد قرار فيفا بشأن جوليانو

ماجد محمد (صدى):
عقب القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، أحمد الأمير، على استئناف نادي النصر ضد العقوبة الموقعة عليه بخصوص مستحقات لاعبه جوليانو.

وكتب الأمير  في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر:" النصر يستأنف ضد قرار فيفا والذي ألزمه بدفع تقريبًا ٤.٥ مليون يورو لنادي فنربخشه نظير مستحقات متأخرة في صفقة انتقال جوليانو، من وجهة نظر شخصية الاستئناف مجرد شراء وقت و سيتم زيادة المبلغ و إلزام النصر بدفع أتعاب المحكمين لكلا الطرفين ".

وكانت المحكمة الرياضية " كاس" حددت يوم الرابع عشر من أغسطس المقبل موعدًا لجلسة النظر في الاستئناف المُقدم من النصر.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مالـه إلا يضــحي بدجـاجــه .😂😂.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا دلبي على الحلوين يحتي سعيله
. راعــي الـددســـن .
يا ناعـــم العــود .. يا ســيد الملاح * يا ناعــس الطــرف .. إرحم حالــتي * ليت للغرام حاكم .. والله لاشتكي * أبــو خــــــدودٍ .. يحــــلاهــا الوشــاح * رمان في نهـــديه .. غايـــة منيـتي

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