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«الزكاة والدخل» توضح أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1533
«الزكاة والدخل» توضح أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ عن طريق قنوات التواصل لدى الزكاة والدخل.

وأضحت الهيئة، في بيان لها، أن أبرز المخالفات تشمل ما يلي:فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة بنسبة 0%، تزوير الشهادة الضريبية.

بالإضافة إلى فقدان بعض المعلومات بالفاتورة مثل (اسم المتجر، أو الرقم الضريبي، أو التاريخ، أو خانة مبلغ ضريبة القيمة المضافة)، فرض ضريبة القيمة المضافة من منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مالـه إلا يضــحي بدجـاجــه .😂😂.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا دلبي على الحلوين يحتي سعيله
. راعــي الـددســـن .
يا ناعـــم العــود .. يا ســيد الملاح * يا ناعــس الطــرف .. إرحم حالــتي * ليت للغرام حاكم .. والله لاشتكي * أبــو خــــــدودٍ .. يحــــلاهــا الوشــاح * رمان في نهـــديه .. غايـــة منيـتي

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