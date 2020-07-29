الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. استبدال ثوب الكعبة المشرفة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1539
Comment 1
بالصور.. استبدال ثوب الكعبة المشرفة

مكة المكرمة (صدى):
بدأت قبل قليل مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة، حيث قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية.

وقام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

كما قامت الرئاسة بتأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري أنه رُكبت الكسوة الجديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حُلّت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

وقال: "بدأت هذه العملية أولاً من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد أن تُثبتت كل الجوانب تُثبتت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك وضعت الستارة التي احتاجت إلى وقت وإتقان في العمل، وذلك بعمل فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود والتي تقدر بحوالي 3.30 أمتار عرضاً حتى نهاية الثوب، ومن ثم تم عمل ثلاث فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيرًا ثُبتت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب".

وأبان المنصوري أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وأوضح أن عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة يبلغ 16 قطعة، بالإضافة إلى ست قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة وخمس قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وأفاد أن الكسوة تستهلك نحو 670 كلغ من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كلغ من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.

وأشار إلى أنه يعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة 200 صانع وإداري، وجميعهم من المواطنين المدربين والمؤهلين والمتخصصين، مبينًا أن أقسام المجمع هي: قسم المصبغة والنسيج الآلي وقسم النسيج اليدوي وقسم الطباعة وقسم الحزام وقسم المذهبات، وقسم خياطة وتجميع الكسوة الذي يضم أكبر مكينة خياطة في العالم من ناحية الطول حيث يبلغ طولها 16 متراً وتعمل بنظام الحاسب الآلي، مبينًا أن هناك بعض الأقسام المساندة مثل: المختبر والخدمات الإدارية والجودة والعلاقات العامة والصحية للعاملين والسلامة المهنية بالمجمع.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. مالـه إلا يضــحي بدجـاجــه .😂😂.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا دلبي على الحلوين يحتي سعيله
. راعــي الـددســـن .
يا ناعـــم العــود .. يا ســيد الملاح * يا ناعــس الطــرف .. إرحم حالــتي * ليت للغرام حاكم .. والله لاشتكي * أبــو خــــــدودٍ .. يحــــلاهــا الوشــاح * رمان في نهـــديه .. غايـــة منيـتي

أخر الأخبار

"الموارد البشرية" تدعو إلى المشاركة بالرأي حول اشتراطات صوالين الحلاقة والتزيين
"الموارد البشرية" تدعو إلى المشاركة بالرأي حول اشتراطات صوالين الحلاقة والتزيين
Time منذ 7 دقائق Views 1207
أم تحلق رأسها بعد حرقها بالصمغ
أم تحلق رأسها بعد حرقها بالصمغ
Time منذ 14 دقيقة Views 360
مستشار خامنئي يصاب بـ "كورونا" للمرة الثانية
مستشار خامنئي يصاب بـ "كورونا" للمرة الثانية
Time منذ 22 دقيقة Views 1465
زوج يقتل زوجته في تبوك ويُبلغ عن الجريمة
زوج يقتل زوجته في تبوك ويُبلغ عن الجريمة
Time منذ 28 دقيقة Views 1709
راحت الاضحية
راحت الاضحية
Time منذ 37 دقيقة Views 417
افضل انتقام من الخصم
افضل انتقام من الخصم
Time منذ 37 دقيقة Views 282
«الزكاة والدخل» توضح أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة
«الزكاة والدخل» توضح أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 38 دقيقة Views 1531
تعليق قانوني على استئناف النصر ضد قرار فيفا بشأن جوليانو
تعليق قانوني على استئناف النصر ضد قرار فيفا بشأن جوليانو
Time منذ 43 دقيقة Views 1700
السجن 3 سنوات لفتاة " التيك توك " بتهمة التحريض على الفسق 
السجن 3 سنوات لفتاة " التيك توك " بتهمة التحريض على الفسق 
Time منذ 45 دقيقة Views 442
بالصور.. استبدال ثوب الكعبة المشرفة
بالصور.. استبدال ثوب الكعبة المشرفة
Time منذ 49 دقيقة Views 1539