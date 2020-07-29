حيل ذكية لمعالجة تابلوه السيارة من التشققات

علي القحطاني (صدى):
يتشقق تابلوه السيارة جراء الركن في الشمس لفترات طويلة، مما يعرض منظره للتلف وإعطاء فكرة غير لطيفة عن السيارة.
ومن أبرز الأخطاء التي تؤدي إلى تشقق التابلوه:
1- تنظيف التابلوه بالمناديل المبللة بالكحول أو الكلور؛ حيث تضاعف ظهور تشققات التابلوه وتعرضه لمزيد من الجفاف.
2- ابتعد عن استخدام قطع مبللة بالمياه الغزيرة أثناء التنظيف والاكتفاء بقطعة قماش بها قطرات من الخل للمعانه والحفاظ عليه من التشقق.
3- تجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس القوية، وينصح في حال الاضطرار إلى ذلك لتغطية الزجاج الأمامي بعازل للشمس أو تغطية التابلوه بقطعة من اللاصق التي تفي بالغرض نفسه.
ومن الحيل الذكية التي تساعد على إصلاح تشققات التابلوه:
- استخدم القلم السحري الشهير لإخفاء تشققات التابلوه والحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.
- توجه إلى مركز الصيانة لعلاج تشققات التابلوه بطريقة محترفة وتفادي المنظر السيئ.
- في حال وجود تشققات بسيطة بالتابلوه تمكن الاستعانة بطلاء أظافر قريب من لون التابلوه نفسه لإخفاء التشققات، مع التأكد من تطبيق الطلاء بطريقة سليمة لتفادي إبراز مكان التشققات.