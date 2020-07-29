الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة: توفير 200 سيارة إسعاف و6 مستشفيات للحجاج

Time منذ 5 دقائق
Views 1160
Comment 1
الصحة: توفير 200 سيارة إسعاف و6 مستشفيات للحجاج

عادل الحربي (صدى):
أكدت وزارة الصحة، عن توفير 200 سيارة إسعاف لمواكبة الحجاج، وكذلك 6 مستشفيات و51 مركزًا للرعاية في المشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إذ أشارت إلى أنه سيتم توفير قائد صحة لكل مجموعة حجاج، بالإضافة إلى تطبيق التباعد والمسافة الآمنة وتغطية الفم باعتبارهم أهم وسائل الحماية.

وأكملت الوزارة، استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات يوم غدٍ الخميس التاسع من شهر ذي الحجة .

وجُهِّزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضاً مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية مركزة.

كما سيوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

كما أعدت الصحة مخيما متكاملا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ebrahim
وشسالفة قتل الفتيات صارت تقل موضة عند بعض المجتمعات المتخلفة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد
صح النوم
زاير
الله اكبر ٢٠٠ سيارة اسفاف و كلهم كم نفر .
ebrahim
الله يستر عليها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق .. .. ولله في خلقه شؤون ..

أخر الأخبار

أم تضع أسلحة نارية في حقيبة رضيعتها
أم تضع أسلحة نارية في حقيبة رضيعتها
Time منذ دقيقة Views 46
الصحة: توفير 200 سيارة إسعاف و6 مستشفيات للحجاج
الصحة: توفير 200 سيارة إسعاف و6 مستشفيات للحجاج
Time منذ 5 دقائق Views 1160
فيلانويفا ينضم إلى بالستينو التشيلي رسميًا
فيلانويفا ينضم إلى بالستينو التشيلي رسميًا
Time منذ 15 دقيقة Views 1348
العروس دمها خفيف
العروس دمها خفيف
Time منذ 15 دقيقة Views 302
زحف افعى بطريقه غريبة
زحف افعى بطريقه غريبة
Time منذ 16 دقيقة Views 308
البنت ضاعت علومها
البنت ضاعت علومها
Time منذ 16 دقيقة Views 290
شركة المياه تكشف طريقة توفير 5000 ريال
شركة المياه تكشف طريقة توفير 5000 ريال
Time منذ 21 دقيقة Views 1489
والد نجم هندي مشهور يتهم فتاة بتحريض ابنه على الانتحار
والد نجم هندي مشهور يتهم فتاة بتحريض ابنه على الانتحار
Time منذ 24 دقيقة Views 142
صورة قديمة لعملة من عهد الملك عبدالعزيز
صورة قديمة لعملة من عهد الملك عبدالعزيز
Time منذ 27 دقيقة Views 1508
حذف مقطع نشره ترامب على مواقع التواصل عن علاج مزعوم لكورونا
حذف مقطع نشره ترامب على مواقع التواصل عن علاج مزعوم لكورونا
Time منذ 36 دقيقة Views 1495