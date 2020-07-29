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فيلانويفا ينضم إلى بالستينو التشيلي رسميًا

Time منذ 14 دقيقة
Views 1346
فيلانويفا ينضم إلى بالستينو التشيلي رسميًا

نواف السالم (صدى):
انتقل لاعب الفيحاء كارلوس فيلانويفا رسميًا إلى نادي بالستينو التشيلي؛ حيث رفض اللاعب الاستمرار مع الفيحاء.

وجاء رفض اللاعب بسبب ظروف أسرية أجبرته على العودة لبلاده.

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أحدث التعليقات

ebrahim
وشسالفة قتل الفتيات صارت تقل موضة عند بعض المجتمعات المتخلفة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد
صح النوم
زاير
الله اكبر ٢٠٠ سيارة اسفاف و كلهم كم نفر .
ebrahim
الله يستر عليها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق .. .. ولله في خلقه شؤون ..

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