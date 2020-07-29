تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
فيلانويفا ينضم إلى بالستينو التشيلي رسميًا
منذ 14 دقيقة
1346
نواف السالم (صدى):
انتقل لاعب الفيحاء كارلوس فيلانويفا رسميًا إلى نادي بالستينو التشيلي؛ حيث رفض اللاعب الاستمرار مع الفيحاء.
وجاء رفض اللاعب بسبب ظروف أسرية أجبرته على العودة لبلاده.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ebrahim
وشسالفة قتل الفتيات صارت تقل موضة عند بعض المجتمعات المتخلفة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فهد
صح النوم
زاير
الله اكبر ٢٠٠ سيارة اسفاف و كلهم كم نفر .
ebrahim
الله يستر عليها
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق .. .. ولله في خلقه شؤون ..
أخر الأخبار
أم تضع أسلحة نارية في حقيبة رضيعتها
منذ دقيقة
43
الصحة: توفير 200 سيارة إسعاف و6 مستشفيات للحجاج
منذ 4 دقائق
1153
فيلانويفا ينضم إلى بالستينو التشيلي رسميًا
منذ 14 دقيقة
1346
العروس دمها خفيف
منذ 14 دقيقة
302
زحف افعى بطريقه غريبة
منذ 15 دقيقة
303
البنت ضاعت علومها
منذ 16 دقيقة
290
شركة المياه تكشف طريقة توفير 5000 ريال
منذ 20 دقيقة
1484
والد نجم هندي مشهور يتهم فتاة بتحريض ابنه على الانتحار
منذ 24 دقيقة
142
صورة قديمة لعملة من عهد الملك عبدالعزيز
منذ 27 دقيقة
1503
حذف مقطع نشره ترامب على مواقع التواصل عن علاج مزعوم لكورونا
منذ 36 دقيقة
1490