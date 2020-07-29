حذف مقطع نشره ترامب على مواقع التواصل عن علاج مزعوم لكورونا

واشنطن (صدى):
حذفت مواقع للتواصل الاجتماعي مشاركة لترامب تحدثت عن وجود علاج مزعوم لعدوى الفيروس التاجي كورونا كوفيد 19.
وأضاف الرئيس الأمريكي مقطع فيديو إلى صفحته، ذكر من خلاله مجموعة من الأشخاص، قدموا أنفسهم على أنهم أطباء وأوضحوا أن هيدروكسي كلوروكوين والزنك وسيتروماكس يمكن أن تعالج الفيروس التاجي، لافتين إلى أنه ليس من الضروري ارتداء الأقنعة الواقية.
وأزيل الفيديو من تويتر وفيسبوك ويوتيوب، بعدما انتشر على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، حيث حظي في فيسبوك بأكثر من 14 مليون مشاهدة، وحصد في يوتيوب، أكثر من 40 ألف مشاهدة.