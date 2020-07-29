طريقة استخدام حساب واتساب على أجهزة متعددة

وكالات (صدى):
أعلن تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp عن اختبار حاليًا ميزة استخدام حساب واحد على أجهزة متعددة، حيث يتضمن أحدث إصدار من واتس آب بيتا لنظام أندرويد تلميحات بأن التطبيق يطور الخاصية للعمل على 4 أجهزة في وقت واحد بما في ذلك أجهزة كمبيوتر Mac إضافية.
وقالت شركة Tipster إن WhatsApp يسمح للمستخدمين بإرسال رموز التحقق لتسجيل الدخول إلى حساباتهم على أجهزة مختلفة مثل كيفية عمل واتس آب ويب، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف سيعمل هذا من منظور أمني.
ولا يمكنك استخدام نفس الحساب على هاتف آخر دون نقل الرقم؛ لذلك إذا فقدت رقمك، فستفقد حساب واتس آب الخاص بك.
وشارك WABetaInfo لقطات شاشة تُظهر أن واجهة الأجهزة المرتبطة التي يتم اختبارها تشبه الطريقة التي يربط بها المستخدمون حاليًا حسابهم على WhatsApp للويب.