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تأثير لون السيارة على استهلاك الوقود 

Time منذ يومين
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تأثير لون السيارة على استهلاك الوقود 

أميرة خالد (صدى):
يؤثر  لون السيارة على درجات الحرارة خصوصًا في فصل الصيف، فالألوان الفاتحة تعكس أشعة الشمس والداكنة تمتصها وتؤثر عليها.

ورصد خبراء السيارات الفرق في درجة الحرارة بدقة عالية بين السيارة البيضاء والسوداء، حيث سجلت  يوجد اختلاف كبير بين درجة حرارة السيارة البيضاء والسوداء، بحيث زادت الأخيرة بـ25 درجة مئوية.

وتبين أن درجة الحرارة الداخلية للسيارة تؤثر على استهلاكها للوقود، حيث تحتاج السيارة ذات الألوان الداكنة لطاقة أكبر لتبريدها.

وتعتبر  بعض الدراسات، التي قارنت سيارة هوندا سيفيك فضية مع أخرى سوداء، أن السيارات ذات الألوان الفاتحة تعكس حوالي 60% من ضوء الشمس مقارنة بالألوان الداكنة.

ويؤدي استخدام سيارات سوداء إلى تراجع بنسبة 2% في الاقتصاد النفطي " بسبب زيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء "،  وزيادة بنسبة 1.9% في المائة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة 1% في المائة في الانبعاثات الضارة الأخرى لسيارة سوداء.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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