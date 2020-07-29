تأثير لون السيارة على استهلاك الوقود 

أميرة خالد (صدى):
يؤثر لون السيارة على درجات الحرارة خصوصًا في فصل الصيف، فالألوان الفاتحة تعكس أشعة الشمس والداكنة تمتصها وتؤثر عليها.
ورصد خبراء السيارات الفرق في درجة الحرارة بدقة عالية بين السيارة البيضاء والسوداء، حيث سجلت يوجد اختلاف كبير بين درجة حرارة السيارة البيضاء والسوداء، بحيث زادت الأخيرة بـ25 درجة مئوية.
وتبين أن درجة الحرارة الداخلية للسيارة تؤثر على استهلاكها للوقود، حيث تحتاج السيارة ذات الألوان الداكنة لطاقة أكبر لتبريدها.
وتعتبر بعض الدراسات، التي قارنت سيارة هوندا سيفيك فضية مع أخرى سوداء، أن السيارات ذات الألوان الفاتحة تعكس حوالي 60% من ضوء الشمس مقارنة بالألوان الداكنة.
ويؤدي استخدام سيارات سوداء إلى تراجع بنسبة 2% في الاقتصاد النفطي " بسبب زيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء "، وزيادة بنسبة 1.9% في المائة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة 1% في المائة في الانبعاثات الضارة الأخرى لسيارة سوداء.