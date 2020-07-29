وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض وجدة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بوبا العربية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف عن توافر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومحافظة جدة.
وأشارت الشركة إلى الوظائف الشاغرة ومنها: 1- مدير الحسابات الرئيسية لخدمة العملاء (الرياض): بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال خدمة العملاء.
2- مسؤول دعم المبيعات (جدة): بشرط حصوله على درجة البكالوريوس (لا يُشترط تخصص مُحدد). - لا يُشترط وجود خبرة سابقة. - إجادة استخدام الحاسب الآلي خصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأوضحت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 8/12/1441 الموافق 29/7/2020 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.