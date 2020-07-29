الأعداد السابقة للصحيفة

تحديد مقاعد المملكة في دوري الأبطال 2021 و2022

Time منذ 26 دقيقة
Views 1430
تحديد مقاعد المملكة في دوري الأبطال 2021 و2022

طلال الغامدي (صدى):
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحد الأعلى لمقاعد المملكة في دوري أبطال آسيا لنسختي 2021 و 2022 .

وأعلن الاتحاد الآسيوي، عن تحديد 3 مقاعد مباشرة للمملكة، ومقعد واحد مُحلق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
يازقينهم زقيناة هم وزقومهم المعفنه ، ازقنوهم وفرقعوهم ، من اسفل الى فوق ..
عادل عبدالحي حمزة
كما طالب الأعضاء، وفقا لصحيفة "الرياض" بضروة أن تفعيل نظام التجارة الإلكترونية الذى يتضمن منظومة من الأحكام لتوفير الحماية اللازمة للتعاملات. بضرورة تفعيل وليس بضرورة ان تفعيل
ابو محمد 😎 ✍️
عطها حقها ياسيسي ، لا يروح حقها باالبرسيسي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاك خير ياشيخ ويبالاك فيك .. آمين ..

أخر الأخبار

مكافحة الإتجار بالأشخاص: لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالعامل
مكافحة الإتجار بالأشخاص: لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالعامل
Time منذ دقيقة Views 1030
ضبط منشأة تقوم بتخزين تمور مجهولة المصدر في جازان
ضبط منشأة تقوم بتخزين تمور مجهولة المصدر في جازان
Time منذ 6 دقائق Views 1178
وصول 31 حكما أجنبيا للرياض استعدادا للدوري
وصول 31 حكما أجنبيا للرياض استعدادا للدوري
Time منذ 13 دقيقة Views 1279
وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض وجدة 
وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض وجدة 
Time منذ 18 دقيقة Views 1373
تحديد مقاعد المملكة في دوري الأبطال 2021 و2022
تحديد مقاعد المملكة في دوري الأبطال 2021 و2022
Time منذ 26 دقيقة Views 1430
تفاصيل إخفاء مسؤول قطري تمويل الدوحة لحزب الله
تفاصيل إخفاء مسؤول قطري تمويل الدوحة لحزب الله
Time منذ 29 دقيقة Views 1536
أعضاء بمجلس الشورى يطالبون بضبط أنشطة مشاهير مواقع التواصل
أعضاء بمجلس الشورى يطالبون بضبط أنشطة مشاهير مواقع التواصل
Time منذ 34 دقيقة Views 1437
البيئة" تدعو مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم 
البيئة" تدعو مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم 
Time منذ 41 دقيقة Views 1452
"الغذاء والدواء" تنصح بعدم إطعام الأَضحية قبل الذبح بـ12 ساعة
"الغذاء والدواء" تنصح بعدم إطعام الأَضحية قبل الذبح بـ12 ساعة
Time منذ 47 دقيقة Views 1649
بالفيديو .. محامي يوضح عقوبة المشاهير في قضية غسيل الأموال
بالفيديو .. محامي يوضح عقوبة المشاهير في قضية غسيل الأموال
Time منذ 53 دقيقة Views 451