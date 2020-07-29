تفاصيل إخفاء مسؤول قطري تمويل الدوحة لحزب الله

ماجد القزيز (صدى):
كشف متعاقد أمني عمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، أن السفير القطري لدى بلجيكا قدم المساعدة إلى وكالة علاقات عامة ألمانية، في قضية تستر معقدة من أجل إخفاء تمويل الدوحة لحزب الله.
وقال إن “سفير الدوحة لدى بروكسل، عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سعى إلى التفاوض على اتفاق يتم بموجبه دفع 750 ألف يورو إليه، لكي يلتزم الصمت بشأن دور قطر في تمويل حزب الله” ، وفقاً لتقارير ألمانية.
وأضاف أنه يستخدم اسما مستعارا “لتجنب انتقام قطري”، “لم أعتزم أبداً الحصول على المبلغ المالي ، كان الهدف دائماً التعرف على ممولي حزب الله في قطر، وأي من القطريين يمنحونهم الحماية” .
وكانت صحيفتان ألمانيتان قد أفادتا في الشهر الجاري، بأن مسؤولا قطريا رفيعا في بلجيكا، والذي كان على اتصال مع مايكل إناكر، المدير التنفيذي لشركة WMP للعلاقات العامة، كان الممثل الرئيسي بين قطر وجيسون في جهود إخفاء الدعم المالي المزعوم للدولة الخليجية في لحزب الله. ونفى إناكر.