الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل إخفاء مسؤول قطري تمويل الدوحة لحزب الله

Time منذ 29 دقيقة
Views 1536
تفاصيل إخفاء مسؤول قطري تمويل الدوحة لحزب الله

ماجد القزيز (صدى):
كشف متعاقد أمني عمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، أن السفير القطري لدى بلجيكا قدم المساعدة إلى وكالة علاقات عامة ألمانية، في قضية تستر معقدة من أجل إخفاء تمويل الدوحة لحزب الله.

وقال إن “سفير الدوحة لدى بروكسل، عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سعى إلى التفاوض على اتفاق يتم بموجبه دفع 750 ألف يورو إليه، لكي يلتزم الصمت بشأن دور قطر في تمويل حزب الله” ، وفقاً لتقارير ألمانية.

وأضاف أنه يستخدم اسما مستعارا “لتجنب انتقام قطري”، “لم أعتزم أبداً الحصول على المبلغ المالي ، كان الهدف دائماً التعرف على ممولي حزب الله في قطر، وأي من القطريين يمنحونهم الحماية” .

وكانت صحيفتان ألمانيتان قد أفادتا في الشهر الجاري، بأن مسؤولا قطريا رفيعا في بلجيكا، والذي كان على اتصال مع مايكل إناكر، المدير التنفيذي لشركة WMP للعلاقات العامة، كان الممثل الرئيسي بين قطر وجيسون في جهود إخفاء الدعم المالي المزعوم للدولة الخليجية في لحزب الله. ونفى إناكر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
يازقينهم زقيناة هم وزقومهم المعفنه ، ازقنوهم وفرقعوهم ، من اسفل الى فوق ..
عادل عبدالحي حمزة
كما طالب الأعضاء، وفقا لصحيفة "الرياض" بضروة أن تفعيل نظام التجارة الإلكترونية الذى يتضمن منظومة من الأحكام لتوفير الحماية اللازمة للتعاملات. بضرورة تفعيل وليس بضرورة ان تفعيل
ابو محمد 😎 ✍️
عطها حقها ياسيسي ، لا يروح حقها باالبرسيسي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاك خير ياشيخ ويبالاك فيك .. آمين ..

أخر الأخبار

مكافحة الإتجار بالأشخاص: لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالعامل
مكافحة الإتجار بالأشخاص: لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالعامل
Time منذ دقيقة Views 1015
ضبط منشأة تقوم بتخزين تمور مجهولة المصدر في جازان
ضبط منشأة تقوم بتخزين تمور مجهولة المصدر في جازان
Time منذ 6 دقائق Views 1176
وصول 31 حكما أجنبيا للرياض استعدادا للدوري
وصول 31 حكما أجنبيا للرياض استعدادا للدوري
Time منذ 13 دقيقة Views 1278
وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض وجدة 
وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض وجدة 
Time منذ 18 دقيقة Views 1372
تحديد مقاعد المملكة في دوري الأبطال 2021 و2022
تحديد مقاعد المملكة في دوري الأبطال 2021 و2022
Time منذ 25 دقيقة Views 1425
تفاصيل إخفاء مسؤول قطري تمويل الدوحة لحزب الله
تفاصيل إخفاء مسؤول قطري تمويل الدوحة لحزب الله
Time منذ 29 دقيقة Views 1536
أعضاء بمجلس الشورى يطالبون بضبط أنشطة مشاهير مواقع التواصل
أعضاء بمجلس الشورى يطالبون بضبط أنشطة مشاهير مواقع التواصل
Time منذ 34 دقيقة Views 1427
البيئة" تدعو مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم 
البيئة" تدعو مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم 
Time منذ 40 دقيقة Views 1450
"الغذاء والدواء" تنصح بعدم إطعام الأَضحية قبل الذبح بـ12 ساعة
"الغذاء والدواء" تنصح بعدم إطعام الأَضحية قبل الذبح بـ12 ساعة
Time منذ 47 دقيقة Views 1647
بالفيديو .. محامي يوضح عقوبة المشاهير في قضية غسيل الأموال
بالفيديو .. محامي يوضح عقوبة المشاهير في قضية غسيل الأموال
Time منذ 52 دقيقة Views 451