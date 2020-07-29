الأعداد السابقة للصحيفة

استمرار انخفاض إصابات كورونا في الرياض

Time منذ ساعة
Views 1515
Comment 1
استمرار انخفاض إصابات كورونا في الرياض

الرياض (صدى):
شهدت مدينة الرياض، انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسجلت الرياض، 108 إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض منذ بدء الجائحة إلى 46.623 حالة.

وفي منطقة الرياض، سجلت وادي الدواسر 30 حالة وعفيف 8 حالات، وحالتين في كل من الدوادمي وشقراء، وحالة واحدة في الدلم.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة، بينما لم تسجل المشاعر المقدسة أي حالة إصابة.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: تسجيل 1759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
يازقينهم زقيناة هم وزقومهم المعفنه ، ازقنوهم وفرقعوهم ، من اسفل الى فوق ..
عادل عبدالحي حمزة
كما طالب الأعضاء، وفقا لصحيفة "الرياض" بضروة أن تفعيل نظام التجارة الإلكترونية الذى يتضمن منظومة من الأحكام لتوفير الحماية اللازمة للتعاملات. بضرورة تفعيل وليس بضرورة ان تفعيل
ابو محمد 😎 ✍️
عطها حقها ياسيسي ، لا يروح حقها باالبرسيسي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاك خير ياشيخ ويبالاك فيك .. آمين ..

أخر الأخبار

مكافحة الإتجار بالأشخاص: لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالعامل
مكافحة الإتجار بالأشخاص: لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالعامل
Time منذ 49 ثانية Views 1011
ضبط منشأة تقوم بتخزين تمور مجهولة المصدر في جازان
ضبط منشأة تقوم بتخزين تمور مجهولة المصدر في جازان
Time منذ 6 دقائق Views 1167
وصول 31 حكما أجنبيا للرياض استعدادا للدوري
وصول 31 حكما أجنبيا للرياض استعدادا للدوري
Time منذ 13 دقيقة Views 1276
وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض وجدة 
وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض وجدة 
Time منذ 18 دقيقة Views 1367
تحديد مقاعد المملكة في دوري الأبطال 2021 و2022
تحديد مقاعد المملكة في دوري الأبطال 2021 و2022
Time منذ 25 دقيقة Views 1425
تفاصيل إخفاء مسؤول قطري تمويل الدوحة لحزب الله
تفاصيل إخفاء مسؤول قطري تمويل الدوحة لحزب الله
Time منذ 28 دقيقة Views 1535
أعضاء بمجلس الشورى يطالبون بضبط أنشطة مشاهير مواقع التواصل
أعضاء بمجلس الشورى يطالبون بضبط أنشطة مشاهير مواقع التواصل
Time منذ 34 دقيقة Views 1418
البيئة" تدعو مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم 
البيئة" تدعو مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم 
Time منذ 40 دقيقة Views 1450
"الغذاء والدواء" تنصح بعدم إطعام الأَضحية قبل الذبح بـ12 ساعة
"الغذاء والدواء" تنصح بعدم إطعام الأَضحية قبل الذبح بـ12 ساعة
Time منذ 46 دقيقة Views 1642
بالفيديو .. محامي يوضح عقوبة المشاهير في قضية غسيل الأموال
بالفيديو .. محامي يوضح عقوبة المشاهير في قضية غسيل الأموال
Time منذ 52 دقيقة Views 451