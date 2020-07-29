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وصول 31 حكما أجنبيا للرياض استعدادا للدوري
منذ 13 دقيقة
1276
ماجد محمد (صدى):
استقبلت الرياض، اليوم الأربعاء، الحكام الأجانب المقرر أن يديروا مباريات الدوري.
وأعلن اتحاد الكرة عن وصول 31 حكمًا أجنبيًا إلى الرياض؛ استعدادًا لاستئناف الدوري في أغسطس المقبل.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
يازقينهم زقيناة هم وزقومهم المعفنه ، ازقنوهم وفرقعوهم ، من اسفل الى فوق ..
عادل عبدالحي حمزة
كما طالب الأعضاء، وفقا لصحيفة "الرياض" بضروة أن تفعيل نظام التجارة الإلكترونية الذى يتضمن منظومة من الأحكام لتوفير الحماية اللازمة للتعاملات. بضرورة تفعيل وليس بضرورة ان تفعيل
ابو محمد 😎 ✍️
عطها حقها ياسيسي ، لا يروح حقها باالبرسيسي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزاك خير ياشيخ ويبالاك فيك .. آمين ..
عادل عبدالحي حمزة
وماذا عن العمال الذين يعملون يوم بيوم وجالسين في بيوتهم وليس لهم رصيد في البنوك من يجيب لهم قوت يومهم سبحان مغير الاحوال
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