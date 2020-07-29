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وظيفة إدارية شاغرة في شركة سامسونج بالرياض

Time منذ 17 دقيقة
Views 1240
وظيفة إدارية شاغرة في شركة سامسونج بالرياض

وكالات (صدى):
كشفت شركة سامسونج عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي الخدمات اللوجستية).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة اللوجستيات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمليات اللوجستية والتخليص الجمركي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، معرفة جيدة بالعمليات اللوجستية والتخليص الجمركي؛ بينما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الحمد لله ان مكن رجال الامن من القبض عليهم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .. ... لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .. ... لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .. ... لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .. ... لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .. ... لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .. ... لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويشفي من اصيبوا .. آمين ..

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