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بالفيديو.. القبض على 5 أشخاص سلبوا وافدين في الرياض

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. القبض على 5 أشخاص سلبوا وافدين في الرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء ، من القبض على خمسة أشخاص سلبوا وافدين وثبت تورطهم بارتكاب (7) سوابق مماثلة.

ومن جانبه، صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لأشخاص ترجلوا من مركبة، واستوقفوا وافدَين على دراجة نارية ، وسلبوا ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح، فقد تمكنت - بفضل الله - الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقع الحادثة في أحد أحياء شمال الرياض، و هوية الجناة والقبض عليهم، وهم ( أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، جميعهم في العقد الثاني من العمر) ،.

وضبطت المركبة المستخدمة في الجريمة و سلاح ناري من نوع رشاش ، وثبت تورطهم بارتكاب (7) سوابق مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الحمد لله ان مكن رجال الامن من القبض عليهم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .. ... لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .. ... لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .. ... لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .. ... لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .. ... لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .. ... لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويشفي من اصيبوا .. آمين ..

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