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15 مخالفة عقوبتها تصل لغرامة مالية تتراوح ما بين 150 إلى 300 ريال

Time منذ 13 دقيقة
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15 مخالفة عقوبتها تصل لغرامة مالية تتراوح ما بين 150 إلى 300 ريال

الرياض (صدى):
أكد مرور المملكة على الغرامة المالية التي قد يتحملها المواطن في حال عدم حمل الرخصة والتي تتراوح بين 150 و300 ريال بحسب جدول المخالفات 2.

وكان ذلك ردا على استفسار للمرور من أحد المواطنين مفاده: «كم تبلغ مخالفة عدم حمل رخصة؟"

و رد المرور "عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر"«مرحبًا بك، تفضَّل بالاطلاع على تفاصيل استفسارك. شكرًا لتواصلك»، حيث أوضح عبر إنفوجراف جدول المخالفات رقم 2 الغرامة المالية .

عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول إلى اليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار، إساءة استخدام آلات التنبيه ، قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية أو ما شابه، بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تُعرِّض مستخدم الطريق للخطر، و مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي، وعدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة، الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد عن 20 مترًا.

وتابع المرور المخالفات بعدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري، قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف، عدم ربط حزام الأمان،وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق، و مخالفة تنظيمات السير على الطريق، التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا، و التجمهر في موقع الحـادث، عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه تسمح له بتلافي وقوع حـادث ، وآخرها عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وصلت وصلت .. المسج مفهوم .. ... مايمكن ياخذهاا البنك وفيه خروف يشم راسه الهواا .....
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون محتالون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الناس ويش يخصهم في امورك الخاصه يوم تنشريها يابنت الاجواد ..؟؟ .. يارب يامن جبتها مصلوخه ......... اعوذ باالله من الشيطان ،، واعذ باالله من حالك وفالك .. ،،، انثبري وابلعي العافيه واستري نفسك يامره مالك ومال النشر ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. يسلم منطوقك .. .. استنتاجك هذا في محله .. لاهنت يا اخ راعي الددسن ..
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــــــــيه .👍.👍.

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