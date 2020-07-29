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شهادة اعتماد مواصفات نظام إدارة جودة التدريب الأيزو 10015 بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

Time منذ 20 دقيقة
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شهادة اعتماد مواصفات نظام إدارة جودة التدريب الأيزو 10015 بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الرياض (صدى):
حقق مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ممثلاً في إدارة التعليم و التطوير نجاحاً مميزاً بحصوله على شهادة الإعتراف الدولي بتطبيق مواصفات نظام إدارة جودة التدريب آيزو ١٠٠١٥ و التي تأتي انسجاماً مع سعي المستشفى نحو التميز المؤسسي و الذي يولي اهتماماً بالغاً بتطوير الموارد البشرية بإعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق الأداء المؤسسي المتميز والإستجابة الفعالة لمبادرات التطوير و تحقيق مبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تنمية الموارد البشرية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.

ويبرز هذا الاهتمام من خلال متابعة التدريب وتطوير الموارد البشرية و إنشاء البرامج والمبادرات الجديدة والمتابعة المستمرة التي تعزز هذا الدور الهام، مما ينعكس على ارتفاع جودة مستوى الخدمات التي تقدم للمرضى ويحقق ثقة المتعاملين .

و تكمن فوائد تطبيق معايير الآيزو 10015 في ربط الاحتياجات التطويرية و التدريبية للموظفين مع احتياجات المستشفى من الكفاءات لتحقيق رؤيته ورسالته و تطبيق استراتيجياته في التعليم و التطوير. كما يتضمن تقييم كفاءات الموظفين في كافة المستويات الإدارية الى جانب تقييم أثر التدريب وضمان استفادة الموظفين و تحقيق أهداف التعلم و انعكاسه على الأداء و السلوك.

و تغطي هذه الإرشادات تطوير استراتيجيات ونظم التدريب التي تؤثر على جودة تقديم الخدمات التي يوفرها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ، وكذلك تنفيذها و متابعتها وتحسينها المستمر ، و تحقيق مفهوم التدريب الحديث وبناء الاستراتيجية التدريبية وفقاً لمنهجية الجودة العالمي.

الجدير بالذكر أن هذه الشهادة التي حصل عليها المستشفى تضاف إلى سجل إنجازات التميز العديدة التي حققها في مختلف المجالات فقد حصل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على الإعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مطابقة معايير متطلبات التدريب الأساسية و التي تسهم في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي.

و تصدّر المستشفى مؤشر رضا المرضى ( 937 ) لثلاثة أعوام متتالية بنسبة تجاوزت 95 %. كما أنه يعد من بين أحد 15 جهة حكومية في مؤشر النضج للخدمات الإلكترونية على مستوى المملكة.

وأرجع الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي الرئيس التنفيذي للمستشفى سبب تميز مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعود للخبرات المتراكمة للمستشفى منذ إنشائه عام 1983م ، فقد بنى المستشفى سمعة دولية كبيرة، وخبرات إكلينيكية وجراحية متطورة، كما استقطب أطباءَ من جميع أنحاء العالم على مستوى متميز، إلى جانب قيامه بتدريب الأطباء السعوديين ليكونوا في المستقبل على مستوى عالٍ من المهارة والكفاءة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وصلت وصلت .. المسج مفهوم .. ... مايمكن ياخذهاا البنك وفيه خروف يشم راسه الهواا .....
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون محتالون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الناس ويش يخصهم في امورك الخاصه يوم تنشريها يابنت الاجواد ..؟؟ .. يارب يامن جبتها مصلوخه ......... اعوذ باالله من الشيطان ،، واعذ باالله من حالك وفالك .. ،،، انثبري وابلعي العافيه واستري نفسك يامره مالك ومال النشر ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. يسلم منطوقك .. .. استنتاجك هذا في محله .. لاهنت يا اخ راعي الددسن ..
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــــــــيه .👍.👍.

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