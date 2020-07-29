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مذيع مكملين الإخوانية عن صورة فاضحة لأردوغان: تركيا فيها دعارة والكل يعرف ذلك !

Time منذ 25 دقيقة
Views 1394
مذيع مكملين الإخوانية عن صورة فاضحة لأردوغان: تركيا فيها دعارة والكل يعرف ذلك !

ماجد القزيز (صدى):
علق مذيع قناة مكملين " محمد ناصر " على صورة فاضحة للرئيس التركي " أردوغان " وهو يعانق إحدى السيدات .

جاء ذلك رداً على الكاتب المصري بلال فضل الذي نشر الصورة التي تكشف التناقد الكبير خاصةً بعد إعلان " أردوغان" تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد .

وقال مذيع " مكملين " الإخوانية التي تبث من " تركيا " : عارف يا بلال لو أردوغان بتاع نسوان أنا ماعنديش مشاكل“، مستدركا ”الصورة لها ظروف خاصة، هي أثناء حفلة..

واعترف قائلاً : تركيا فيها مومسات ودعارة والكل يعرف ذلك“. لكنه خالف كلامه وقال : ”أردوغان ليس بهذه الأخلاق .

والأكثر دهشة أن مذيع مكملين هاجم عزمي بشارة ووصفه بالجاسوس وعميل الصهاينة لأول مرة بسبب نشر مقالات ضد تحويل آيا صوفيا لمسجد في موقعه الإخباري العربي الجديد .

وانشق " ناصر " عن "بشارة " قائلاً : عزمي حصل على أموال لا تحصى من أمير قطر الحالي .

وتابع عبر قناته على " يوتيوب " : عزمي بشارة يكره قنواتنا: (الشرق ومكملين ووطن التابعة للإخوان)؛ لأن ميزانيتها لا تعادل ميزانية البوفيه عند عزمي بشارة كاشفاً عن عمليات فساد بها .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وصلت وصلت .. المسج مفهوم .. ... مايمكن ياخذهاا البنك وفيه خروف يشم راسه الهواا .....
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون محتالون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الناس ويش يخصهم في امورك الخاصه يوم تنشريها يابنت الاجواد ..؟؟ .. يارب يامن جبتها مصلوخه ......... اعوذ باالله من الشيطان ،، واعذ باالله من حالك وفالك .. ،،، انثبري وابلعي العافيه واستري نفسك يامره مالك ومال النشر ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. يسلم منطوقك .. .. استنتاجك هذا في محله .. لاهنت يا اخ راعي الددسن ..
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــــــــيه .👍.👍.

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