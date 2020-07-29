مذيع مكملين الإخوانية عن صورة فاضحة لأردوغان: تركيا فيها دعارة والكل يعرف ذلك !

ماجد القزيز (صدى):
علق مذيع قناة مكملين " محمد ناصر " على صورة فاضحة للرئيس التركي " أردوغان " وهو يعانق إحدى السيدات .
جاء ذلك رداً على الكاتب المصري بلال فضل الذي نشر الصورة التي تكشف التناقد الكبير خاصةً بعد إعلان " أردوغان" تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد .
وقال مذيع " مكملين " الإخوانية التي تبث من " تركيا " : عارف يا بلال لو أردوغان بتاع نسوان أنا ماعنديش مشاكل“، مستدركا ”الصورة لها ظروف خاصة، هي أثناء حفلة..
واعترف قائلاً : تركيا فيها مومسات ودعارة والكل يعرف ذلك“. لكنه خالف كلامه وقال : ”أردوغان ليس بهذه الأخلاق .
والأكثر دهشة أن مذيع مكملين هاجم عزمي بشارة ووصفه بالجاسوس وعميل الصهاينة لأول مرة بسبب نشر مقالات ضد تحويل آيا صوفيا لمسجد في موقعه الإخباري العربي الجديد .
وانشق " ناصر " عن "بشارة " قائلاً : عزمي حصل على أموال لا تحصى من أمير قطر الحالي .
وتابع عبر قناته على " يوتيوب " : عزمي بشارة يكره قنواتنا: (الشرق ومكملين ووطن التابعة للإخوان)؛ لأن ميزانيتها لا تعادل ميزانية البوفيه عند عزمي بشارة كاشفاً عن عمليات فساد بها .
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