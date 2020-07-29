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" BMW": تخفيض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون الثلث لكل سيارة بحلول 2030

Time منذ يومين
Views 1805
" BMW": تخفيض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون الثلث لكل سيارة بحلول 2030

أميرة خالد (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لشركة BMW لصناعة السيارات الالمانية، أوليفر تسيبزه بأنه من المنتظر تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل سيارة بمقدار الثلث على الأٌقل بحلول عام 2030.

وتابع تسيبزه بأن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار الثلث عبر دورة حياة السيارة بالكامل، بدءا من سلسلة التوريد ومرورا بالإنتاج ووصولا في النهاية إلى استخدام السيارة، يعني تخفيضا بمقدار 40 مليون طن في الانبعاثات الكربونية من 5ر2 مليون سيارة يتم إنتاجها سنويا.

وأوضح تسيبزه بأنهم سيقدمون تقارير عاما بعد عام عن التقدم الذي سنحرزه وسنقيم أنفسنا وفقا لهذه الأهداف وهذا سيؤثر أيضا على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا ، كما إن هذا التوجه سيتم ترسيخه في كل القطاعات من الإدارة والمشتريات مرورا بالتطوير والإنتاج ووصولا إلى التسويق"، بهدف تغيير الحفاظ على المناخ.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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