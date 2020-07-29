«يويفا»: ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق الإسباني لن يغير موعدها

وكالات (صدى):
طمأن الإتحاد الاوروبي "يويفا" الجماهير ومسؤولي نادي ريال مدريد ومانشستر سيتي، بأن المباراة ستقام في موعدها الأسبوع المقبل بالرغم من ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا بين لاعبين الفريق الإسباني .
وأكد ريال مدريد، أمس الثلاثاء، أن عينة المهاجم ماريانو دياز، ظهرت إيجابية، ما أثار التكهنات بشأن مشاركته في المباراة يوم الثامن من أغسطس المقبل، في استاد ”الاتحاد“.
وقال ”يويفا“ فيبيان رسمي”نتواصل مع النادي لمراقبة الموقف وقرارات السلطات الإسبانية المعنية“،مضيفا بأن ظهور هذة الحالة لن تؤثر على إقامة المباراة بشكل طبيعي