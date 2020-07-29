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«يويفا»: ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق الإسباني لن يغير موعدها

Time منذ ساعة
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«يويفا»: ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق الإسباني لن يغير موعدها

وكالات (صدى):
طمأن الإتحاد الاوروبي "يويفا" الجماهير ومسؤولي نادي ريال مدريد ومانشستر سيتي، بأن المباراة ستقام في موعدها الأسبوع المقبل بالرغم من ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا بين لاعبين الفريق الإسباني .

وأكد ريال مدريد، أمس الثلاثاء، أن عينة المهاجم ماريانو دياز، ظهرت إيجابية، ما أثار التكهنات بشأن مشاركته في المباراة يوم الثامن من أغسطس المقبل، في استاد ”الاتحاد“.

وقال ”يويفا“ فيبيان رسمي”نتواصل مع النادي لمراقبة الموقف وقرارات السلطات الإسبانية المعنية“،مضيفا بأن ظهور هذة الحالة لن تؤثر على إقامة المباراة بشكل طبيعي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وصلت وصلت .. المسج مفهوم .. ... مايمكن ياخذهاا البنك وفيه خروف يشم راسه الهواا .....
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون محتالون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الناس ويش يخصهم في امورك الخاصه يوم تنشريها يابنت الاجواد ..؟؟ .. يارب يامن جبتها مصلوخه ......... اعوذ باالله من الشيطان ،، واعذ باالله من حالك وفالك .. ،،، انثبري وابلعي العافيه واستري نفسك يامره مالك ومال النشر ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. يسلم منطوقك .. .. استنتاجك هذا في محله .. لاهنت يا اخ راعي الددسن ..
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــــــــيه .👍.👍.

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