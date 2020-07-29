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بالفيديو.. شركة ألمانية توفر تطبيقًا يتيح لمستخدميه الحج افتراضيًا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. شركة ألمانية توفر تطبيقًا يتيح لمستخدميه الحج افتراضيًا

برلين (صدى):
عملت شركة "بيجي تك Bigitec" ومقرها ألمانيا، على تطوير برنامج تفاعلي يتيح لمستخدميه الذهاب في رحلة افتراضية للحج؛ حيث أطلق عليه اسم "مسلم 3 دي -Muslim 3D".

ويستخدم التطبيق تقنيات ألعاب الفيديو، لكنه يهدف إلى اصطحاب المستخدم بجولة عبر نمط الحياة الإسلامية والتاريخ ومشاعر الحج؛ فيما قال بلال شبيب؛ المدير الإداري لشركة "بيجي تك": "يتيح التطبيق للمستخدمين الذهاب في رحلة حج افتراضية تحاكي مراحل الحج الحقيقي".

ونالت تطبيقات مثل "Muslim 3D" شعبية بسبب فيروس كورونا، وإذا كنت لا تستطيع السفر إلى هناك بإمكانك تشغيل جهازك، وزيارة المكان افتراضياً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وصلت وصلت .. المسج مفهوم .. ... مايمكن ياخذهاا البنك وفيه خروف يشم راسه الهواا .....
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون محتالون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الناس ويش يخصهم في امورك الخاصه يوم تنشريها يابنت الاجواد ..؟؟ .. يارب يامن جبتها مصلوخه ......... اعوذ باالله من الشيطان ،، واعذ باالله من حالك وفالك .. ،،، انثبري وابلعي العافيه واستري نفسك يامره مالك ومال النشر ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. يسلم منطوقك .. .. استنتاجك هذا في محله .. لاهنت يا اخ راعي الددسن ..
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــــــــيه .👍.👍.

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