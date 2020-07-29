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بالفيديو.. الظهور الأول لمشهور سناب شات منصور الرقيبة بعد خروجه من السجن

Time منذ 21 دقيقة
Views 1798
بالفيديو.. الظهور الأول لمشهور سناب شات منصور الرقيبة بعد خروجه من السجن

الرياض (صدى):
كشفت مقاطع فيديو، عن الظهور الأول لمشهور "سناب شات" منصور الرقيبة، عقب خروجه من السجن، مؤكدًا أنه اخطأ حينما أحضر حلاقاً للمنزل خلال الجائحة وقد تمت معاقبته على الخطأ.

وأوضح منصور الرقيبة، خلال مقطع فيديو: المواطن مع موطنه مثل الولد مع أبيه ، لو طاح قومه أو مال أسنده ، وحنا عيال هذه البلد نصيب ونخطئ " .

وقال مشهور سناب شات، أن والدته كانت تقول للعسكري : " ترى وليدي نومته خفيفة إذا نام لا تمروا من عنده "؛ مضيفًا: " أشكر البحث الجنائي والنيابة العامة على الرقي في التعامل وإعطائي كامل حقوقي " .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب يا بـوشــــنب ويــن صــورتـها .🤔.
د محمد ماجد بخش
لم أدرس علم الجريمة ولكن قرأت وسمعت عن الجريمة المنظمة كثيرا وعن أستاذ علم الجريمة قديما واليوم صار للجرائم أساتذة كبار لأن تعريف كبر الجريمة في الأثر الذي تخلفه وليس في حد ذاتها وكونها أمر مرفوض ومستهجن فقط حيث تنبذها المجتمعات السوية.
. راعــي الـددســـن .
أقول يا «ملح الخــــــمام» خَـللك في طهرن عند معممنينك وإترك الناس في حالها . * الخـــلا بــس على شـــحم واقلـب وجهـك .
د محمد ماجد بخش
عندما نربط تمثيل العنصر ومجموع وحداته الافتراضية الممثلة للكتلة الذرية المحورية البنائية الننثلة للثقالة العددية المركزية بدلالة بنائية فراغية مرتبطة بمجموع العناصر وعدد وحدات العناصر الممثلة لفترة العنصر الممثلة أو فترة العناصر الممثلة لها فإننا تستخدم وحدات العناصر كمحاور تمثيل درجات ثبات محورية مختلفة ومستقلة في بناء عددي موحد المجموع على مستوى مجموع الوحدات الممثلة لوحدة كتلة وثبات وحدة المجموع وهذا مفهوم الكتلة المغناطيسية التسلية لجميع الدرجات الموحدة في تحديد وتخصيص فترات التمثيل
QLQ
... الوان بعد ماشاء الله

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