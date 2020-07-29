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حقيقة مشاركة "عسيري" مع النصر في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

Time منذ 29 دقيقة
Views 1585
حقيقة مشاركة "عسيري" مع النصر في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
كشف الخبير القانوني أحمد الأمير عدم إمكانية مشاركة اللاعب الدولي عبد الفتاح العسيري المنضم حديثاً للنصر في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020 .

وقال " الأمير "في حسابه على " تويتر " انه حسب نص المادة 28.8 من اللائحة التنظيمية الخاصة بالاتحاد الآسيوي، لا يحق للاعب المشاركة في نفس المرحلة من البطولة إلا مع نادٍ واحد.

وأضاف : بما أن عسيري شارك مع الأهلي في مباريات دوري المجموعات. فلذلك، لا يحق له المشاركة مع النصر إلا في حالة تأهله .

وكان النصر قد نجح في شراء المدة المتبقية لـ "عسيري " في الأهلي وسط توقعات بمشاركته مع العالمي في دور المجموعات ببطولة دوري آسيا .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب يا بـوشــــنب ويــن صــورتـها .🤔.
د محمد ماجد بخش
لم أدرس علم الجريمة ولكن قرأت وسمعت عن الجريمة المنظمة كثيرا وعن أستاذ علم الجريمة قديما واليوم صار للجرائم أساتذة كبار لأن تعريف كبر الجريمة في الأثر الذي تخلفه وليس في حد ذاتها وكونها أمر مرفوض ومستهجن فقط حيث تنبذها المجتمعات السوية.
. راعــي الـددســـن .
أقول يا «ملح الخــــــمام» خَـللك في طهرن عند معممنينك وإترك الناس في حالها . * الخـــلا بــس على شـــحم واقلـب وجهـك .
د محمد ماجد بخش
عندما نربط تمثيل العنصر ومجموع وحداته الافتراضية الممثلة للكتلة الذرية المحورية البنائية الننثلة للثقالة العددية المركزية بدلالة بنائية فراغية مرتبطة بمجموع العناصر وعدد وحدات العناصر الممثلة لفترة العنصر الممثلة أو فترة العناصر الممثلة لها فإننا تستخدم وحدات العناصر كمحاور تمثيل درجات ثبات محورية مختلفة ومستقلة في بناء عددي موحد المجموع على مستوى مجموع الوحدات الممثلة لوحدة كتلة وثبات وحدة المجموع وهذا مفهوم الكتلة المغناطيسية التسلية لجميع الدرجات الموحدة في تحديد وتخصيص فترات التمثيل
QLQ
... الوان بعد ماشاء الله

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