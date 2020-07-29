حقيقة مشاركة "عسيري" مع النصر في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
كشف الخبير القانوني أحمد الأمير عدم إمكانية مشاركة اللاعب الدولي عبد الفتاح العسيري المنضم حديثاً للنصر في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020 .
وقال " الأمير "في حسابه على " تويتر " انه حسب نص المادة 28.8 من اللائحة التنظيمية الخاصة بالاتحاد الآسيوي، لا يحق للاعب المشاركة في نفس المرحلة من البطولة إلا مع نادٍ واحد.
وأضاف : بما أن عسيري شارك مع الأهلي في مباريات دوري المجموعات. فلذلك، لا يحق له المشاركة مع النصر إلا في حالة تأهله .
وكان النصر قد نجح في شراء المدة المتبقية لـ "عسيري " في الأهلي وسط توقعات بمشاركته مع العالمي في دور المجموعات ببطولة دوري آسيا .