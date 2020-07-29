مذكرة بحث جديدة ضد صحفي الجزيرة أحمد منصور

ماجد القزيز (صدى):
أصدر القضاء المغربي مذكرة بحث جديدة بحق الصحفي بقناة الجزيرة القطريةالمصري أحمد منصور.
ولا تعد مذكرة البحث الجديدة التي أصدرها القضاء المغربي ضد أحمد منصور هي الأولي ولكن كانت هناك مذكرات سابقة كان آخرها العام الماضي
وتعود أحداث تلك القضية إلى العام 2015، حين كان منصور ضمن المشاركين في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية بالرباط، وكانت المشتكية المسؤولة عن استقبال المشاركين الأجانب في المؤتمر.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 حيث قام المذكور بطلب يد أحدى السيدات المغربيات مشترطا عليها الزواج سرا، وبعد فترة أكتشفت انها ليست المرة الاولى التي ييقوم بمثل هذا الزواج، حيث تقدمت بشكوى ضده، كما أنه حكم عليه في مصر بـ15 عاما سجن بتهمة تعذيب أحد المحامين .