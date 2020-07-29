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تعرف على مشعر منى المقدس الذي يشهد يوم التروية وأيام التشريق

Time منذ ساعة
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تعرف على مشعر منى المقدس الذي يشهد يوم التروية وأيام التشريق

مكة المكرمة (صدى):
كشفت وزارة الحج والعمرة عن معلومات هامة حول مشعر منى الذي يتجه إليه الحجاج اليوم الأربعاء لقضاء يوم التروية .

ويُعد مشعر منى أول المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج ، وهو يقع ضمن حدود الحرم ولا يُسكن إلا مدة الحج .

أما موقعه تحديداً، فهو بين مكة المكرمة ومشعر المزدلفة على بعد 7 كم شمال شرق المسجد الحرام ، وهو واد تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية ، ويقضي فيه الحاج يوم التروية وأيام التشريق الثلاثة .

وانطلق حجاج بيت الله الحرام لآداء طواف القدوم اليوم الأربعاء " يوم التروية " وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية .

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بالفيديو.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف القدوم مع تطبيق الإجراءات الوقائية

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب يا بـوشــــنب ويــن صــورتـها .🤔.
د محمد ماجد بخش
لم أدرس علم الجريمة ولكن قرأت وسمعت عن الجريمة المنظمة كثيرا وعن أستاذ علم الجريمة قديما واليوم صار للجرائم أساتذة كبار لأن تعريف كبر الجريمة في الأثر الذي تخلفه وليس في حد ذاتها وكونها أمر مرفوض ومستهجن فقط حيث تنبذها المجتمعات السوية.
. راعــي الـددســـن .
أقول يا «ملح الخــــــمام» خَـللك في طهرن عند معممنينك وإترك الناس في حالها . * الخـــلا بــس على شـــحم واقلـب وجهـك .
د محمد ماجد بخش
عندما نربط تمثيل العنصر ومجموع وحداته الافتراضية الممثلة للكتلة الذرية المحورية البنائية الننثلة للثقالة العددية المركزية بدلالة بنائية فراغية مرتبطة بمجموع العناصر وعدد وحدات العناصر الممثلة لفترة العنصر الممثلة أو فترة العناصر الممثلة لها فإننا تستخدم وحدات العناصر كمحاور تمثيل درجات ثبات محورية مختلفة ومستقلة في بناء عددي موحد المجموع على مستوى مجموع الوحدات الممثلة لوحدة كتلة وثبات وحدة المجموع وهذا مفهوم الكتلة المغناطيسية التسلية لجميع الدرجات الموحدة في تحديد وتخصيص فترات التمثيل
QLQ
... الوان بعد ماشاء الله

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