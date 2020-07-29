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مسجد نمرة الذي خطب فيه الرسول (ﷺ) في حجة الوداع
منذ 30 دقيقة
437
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
وصلت وصلت .. المسج مفهوم .. ... مايمكن ياخذهاا البنك وفيه خروف يشم راسه الهواا .....
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون محتالون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الناس ويش يخصهم في امورك الخاصه يوم تنشريها يابنت الاجواد ..؟؟ .. يارب يامن جبتها مصلوخه ......... اعوذ باالله من الشيطان ،، واعذ باالله من حالك وفالك .. ،،، انثبري وابلعي العافيه واستري نفسك يامره مالك ومال النشر ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. يسلم منطوقك .. .. استنتاجك هذا في محله .. لاهنت يا اخ راعي الددسن ..
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــــــــيه .👍.👍.
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