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لجنة مكافحة الجريمة تقسم جرائم الإتجار بالبشر وتوضح خطورتها

Time منذ ساعة
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لجنة مكافحة الجريمة تقسم جرائم الإتجار بالبشر وتوضح خطورتها

الرياض (صدى):
قسمت لجنة مكافحة جرائم التجار بالأشخاص إلى 3 عناصر(أفعال، ووسائل، وغايات)، وتتضمن في نقل الأشخاص أواستخدامهم أو أو استقبالهم من أجل إساءة السمعة.

وأوضح حساب مكافحة جرائم الإتجار عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأن هذة الجرائم تشمل "الإكراه أو التهديد، الاحتيال أو الخداع أو الاختطاف، استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال ضعفه"، والغايات فتشمل "الاعتداء الجنسي، العمل، الخدمة قسرًا، التسول، الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، نزع الأعضاء، إجراء تجارب طبية".

ويذكر بأن هيئة حقوق الإنسان قد أطلقت حملة "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة" بهدف القضاء على هذه الجريمة الإنسانية، حيث قال رئيس الهيئة، عواد بن صالح العواد، عبر حسابه على تويتر، بأن «جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، ونحن بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان».

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب يا بـوشــــنب ويــن صــورتـها .🤔.
د محمد ماجد بخش
لم أدرس علم الجريمة ولكن قرأت وسمعت عن الجريمة المنظمة كثيرا وعن أستاذ علم الجريمة قديما واليوم صار للجرائم أساتذة كبار لأن تعريف كبر الجريمة في الأثر الذي تخلفه وليس في حد ذاتها وكونها أمر مرفوض ومستهجن فقط حيث تنبذها المجتمعات السوية.
. راعــي الـددســـن .
أقول يا «ملح الخــــــمام» خَـللك في طهرن عند معممنينك وإترك الناس في حالها . * الخـــلا بــس على شـــحم واقلـب وجهـك .
د محمد ماجد بخش
عندما نربط تمثيل العنصر ومجموع وحداته الافتراضية الممثلة للكتلة الذرية المحورية البنائية الننثلة للثقالة العددية المركزية بدلالة بنائية فراغية مرتبطة بمجموع العناصر وعدد وحدات العناصر الممثلة لفترة العنصر الممثلة أو فترة العناصر الممثلة لها فإننا تستخدم وحدات العناصر كمحاور تمثيل درجات ثبات محورية مختلفة ومستقلة في بناء عددي موحد المجموع على مستوى مجموع الوحدات الممثلة لوحدة كتلة وثبات وحدة المجموع وهذا مفهوم الكتلة المغناطيسية التسلية لجميع الدرجات الموحدة في تحديد وتخصيص فترات التمثيل
QLQ
... الوان بعد ماشاء الله

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