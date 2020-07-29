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دولة عربية تسبق العالم في القضاء على فيروس "سي"

Time منذ ساعة
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دولة عربية تسبق العالم في القضاء على فيروس "سي"

القاهرة (صدى):
نجحت مصر في القضاء على أحد أخطر الفيروسات المعدية التي تهدد حياة الإنسان وهو فيروس "سي " المسبب للإلتهاب الكبدي الوبائي .

وأعلنت وزارةالصحة والسكان المصرية إستعدادها لتسلم الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية كأول دولة في العالم تقضي على الفيروسات الكبدية وخاصةً فيروس " سي " .

واحتفت "الصحة " بفيديو على "فيس بوك " يظهر معالم مصرية مضاءة باللون الأخضر بالتزامن مع اليوم العالمي للإلتهاب الكبدي الوبائي .

وأشادت الصحة العالمية بجهود المسح والعلاج الذي يعد الأكبر من نوعه بالمجان في العالم .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب يا بـوشــــنب ويــن صــورتـها .🤔.
د محمد ماجد بخش
لم أدرس علم الجريمة ولكن قرأت وسمعت عن الجريمة المنظمة كثيرا وعن أستاذ علم الجريمة قديما واليوم صار للجرائم أساتذة كبار لأن تعريف كبر الجريمة في الأثر الذي تخلفه وليس في حد ذاتها وكونها أمر مرفوض ومستهجن فقط حيث تنبذها المجتمعات السوية.
. راعــي الـددســـن .
أقول يا «ملح الخــــــمام» خَـللك في طهرن عند معممنينك وإترك الناس في حالها . * الخـــلا بــس على شـــحم واقلـب وجهـك .
د محمد ماجد بخش
عندما نربط تمثيل العنصر ومجموع وحداته الافتراضية الممثلة للكتلة الذرية المحورية البنائية الننثلة للثقالة العددية المركزية بدلالة بنائية فراغية مرتبطة بمجموع العناصر وعدد وحدات العناصر الممثلة لفترة العنصر الممثلة أو فترة العناصر الممثلة لها فإننا تستخدم وحدات العناصر كمحاور تمثيل درجات ثبات محورية مختلفة ومستقلة في بناء عددي موحد المجموع على مستوى مجموع الوحدات الممثلة لوحدة كتلة وثبات وحدة المجموع وهذا مفهوم الكتلة المغناطيسية التسلية لجميع الدرجات الموحدة في تحديد وتخصيص فترات التمثيل
QLQ
... الوان بعد ماشاء الله

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