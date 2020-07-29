دولة عربية تسبق العالم في القضاء على فيروس "سي"

القاهرة (صدى):
نجحت مصر في القضاء على أحد أخطر الفيروسات المعدية التي تهدد حياة الإنسان وهو فيروس "سي " المسبب للإلتهاب الكبدي الوبائي .
وأعلنت وزارةالصحة والسكان المصرية إستعدادها لتسلم الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية كأول دولة في العالم تقضي على الفيروسات الكبدية وخاصةً فيروس " سي " .
واحتفت "الصحة " بفيديو على "فيس بوك " يظهر معالم مصرية مضاءة باللون الأخضر بالتزامن مع اليوم العالمي للإلتهاب الكبدي الوبائي .
وأشادت الصحة العالمية بجهود المسح والعلاج الذي يعد الأكبر من نوعه بالمجان في العالم .