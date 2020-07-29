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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

Time منذ ساعتين
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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

أبها (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تتواصل على عموم منطقة عسير حتى مساء اليوم، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏هنا .

وأكد السـيّد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب يا بـوشــــنب ويــن صــورتـها .🤔.
د محمد ماجد بخش
لم أدرس علم الجريمة ولكن قرأت وسمعت عن الجريمة المنظمة كثيرا وعن أستاذ علم الجريمة قديما واليوم صار للجرائم أساتذة كبار لأن تعريف كبر الجريمة في الأثر الذي تخلفه وليس في حد ذاتها وكونها أمر مرفوض ومستهجن فقط حيث تنبذها المجتمعات السوية.
. راعــي الـددســـن .
أقول يا «ملح الخــــــمام» خَـللك في طهرن عند معممنينك وإترك الناس في حالها . * الخـــلا بــس على شـــحم واقلـب وجهـك .
د محمد ماجد بخش
عندما نربط تمثيل العنصر ومجموع وحداته الافتراضية الممثلة للكتلة الذرية المحورية البنائية الننثلة للثقالة العددية المركزية بدلالة بنائية فراغية مرتبطة بمجموع العناصر وعدد وحدات العناصر الممثلة لفترة العنصر الممثلة أو فترة العناصر الممثلة لها فإننا تستخدم وحدات العناصر كمحاور تمثيل درجات ثبات محورية مختلفة ومستقلة في بناء عددي موحد المجموع على مستوى مجموع الوحدات الممثلة لوحدة كتلة وثبات وحدة المجموع وهذا مفهوم الكتلة المغناطيسية التسلية لجميع الدرجات الموحدة في تحديد وتخصيص فترات التمثيل
QLQ
... الوان بعد ماشاء الله

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