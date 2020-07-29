قلق من سعي قبائل ليبية إلى إقامة حكم ذاتي للمناطق التي تتبعهم

طرابلس (صدى):
أبدى جمال احمد شعيب ممثل شباب فزان السابق قلقه من إعلان مجموعة من نواب فزان بمجلس النواب بالإضافة الى عدد من الناشطين والمسؤولين في الجنوب الليبي "مجلس إقليم فزان" يسعون من خلاله إلى حُكم ذاتي للمنطقة.
وأوضح أن هذا الأمر يشكل خطر وتهديد علي وحدة ليبيا وسلامة أراضيها ويمزق النسيج الاجتماعي، و دعا من خلال منظمة أفريقيا المستقبل الى توحيد الجهود لحقن دماء الليبيين وتقريب وجهات النظر وخلق ارضية ومناخ مناسب للم الشمل وعودة النازحين والمهجرين وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوديع عادل للسلطة والثروة بين الأقاليم الليبية طرابلس برقة فزان.
وناشد الأطراف الليبية للجنوح للسلم والسلام وتغليب المصلحة العليا علي المصالح الفردية رغم المعاناة والتهميش، ولكن الوحدة لا يضاهيها شيء جميعنا لدينا افكار طرحناها وتراودنا بين الحين والأخر بسبب الضغوطات والإهمال ولكننا سرعان ما نستيقظ ونعود لرشدنا ومصلحة وطنا الجماعي المشترك.