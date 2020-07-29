أسعار النفط مستقرة بعد مخاوف مرتبطة بكوفيد-19

وكالات (صدى):
تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء فيما أدت زيادة قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض الولايات الأمريكية لتنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، مما محا المكاسب المبكرة التي حققها النفط عقب انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 43.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش بعد انخفاض 0.4 بالمئة أمس الثلاثاء.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 40.98 دولار للبرميل وكانت قد فقدت 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة.