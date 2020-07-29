الذهب يتراجع مع توقف نزول الدولار الأمريكي

وكالات (صدى):
تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع توقف الاتجاه النزولي الدولار لفترة وجيزة وباع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد صعود قياسي، فيما يسود بعض الحذر مع تحول الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز سياسته النقدية الميسرة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1951.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش. وبلغت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار أمس الثلاثاء.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1947.40 دولار.