"تويتر " يغلق حساب "نجل "ترامب "بسبب مقطع فيديو

واشنطن (صدى):
تعرض حساب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على " تويتر " لشبه إغلاق لمدة 12 ساعة ، حيث قيدت الشركة دخوله عليه .
وأرجعت " تويتر " ذلك لنشره مقطع فيديو حول عقار "هيدروكسي كلوروكين" مشيرة إلى انه يخالف سياسة الموقع بشأن سياستها نحو المعلومات المغلوطة عن كورونا .
وعلق نجل ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء قائلاً : إنهم يفرضون رقابة على حسابي، ويفرضون رقابة على آخرين .
ورأى ان الأمر يشوبه تمييز سياسي ، وقال : ولكن هذا لم يحدث قط لشخص يقول شيئا مفيدا لليسار. هذا يؤذي المحافظين فحسب .
وحقق الفيديو ملايين المشاهدات ، خاصةً وانه جاء بعد جدل بين" ترامب "والأطباء من الديمقراطيين بتعمد الحد من إستخدامه .
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد ألغت الشهر الماضي استخدام "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج فيروس كورونا، بعد أن شككت دراسات عدة في فاعليته .