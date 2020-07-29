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بالفيديو.. أمير مكة: تعداد القوى العاملة في خدمة حجاج هذا العام يصل إلى 60 ألفًا

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. أمير مكة: تعداد القوى العاملة في خدمة حجاج هذا العام يصل إلى 60 ألفًا

مكة المكرمة (صدى):
كشف أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، أن الطاقة الاستيعابية لمخطط إسكان منى الجديد 40 ألف حاجًا، كما أن مشروع مطار الحج والعمرة الجديد في الفيصلية في مكة المكرمة سيكون قريبًا من عرفات، وخاصًّا بالحج والعمرة، وتابعًا لمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأوضح الأمير خالد الفيصل، لنشرة أخبار التاسعة بقناة MBC: " الآن لدينا مخططات جديدة، وأول هذه المخططات في المشاعر المقدسة سوف يكون هذا العام جزءًا من المخطط الجديد في منى، وسوف يقدم هذا العام والعام المقبل إن شاء الله، ويكون جاهزًا لـ40 ألف حاج، وسيكون تجربة لما يكون عليه الإسكان في مشعر منى" .

وأشار أمير مكة إلى أن تعداد القوى العاملة في خدمة حجاج هذا العام من كل القطاعات الأمنية والخدمية بـ60 ألفًا رغم العدد المحدود من الحجاج؛ لافتًا إلى تجهيز المشاعر المقدسة بمحاجر صحية في حال أُصيب أحد الحجاج بفيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــيب يا بـوشــــنب ويــن صــورتـها .🤔.
د محمد ماجد بخش
لم أدرس علم الجريمة ولكن قرأت وسمعت عن الجريمة المنظمة كثيرا وعن أستاذ علم الجريمة قديما واليوم صار للجرائم أساتذة كبار لأن تعريف كبر الجريمة في الأثر الذي تخلفه وليس في حد ذاتها وكونها أمر مرفوض ومستهجن فقط حيث تنبذها المجتمعات السوية.
. راعــي الـددســـن .
أقول يا «ملح الخــــــمام» خَـللك في طهرن عند معممنينك وإترك الناس في حالها . * الخـــلا بــس على شـــحم واقلـب وجهـك .
د محمد ماجد بخش
عندما نربط تمثيل العنصر ومجموع وحداته الافتراضية الممثلة للكتلة الذرية المحورية البنائية الننثلة للثقالة العددية المركزية بدلالة بنائية فراغية مرتبطة بمجموع العناصر وعدد وحدات العناصر الممثلة لفترة العنصر الممثلة أو فترة العناصر الممثلة لها فإننا تستخدم وحدات العناصر كمحاور تمثيل درجات ثبات محورية مختلفة ومستقلة في بناء عددي موحد المجموع على مستوى مجموع الوحدات الممثلة لوحدة كتلة وثبات وحدة المجموع وهذا مفهوم الكتلة المغناطيسية التسلية لجميع الدرجات الموحدة في تحديد وتخصيص فترات التمثيل
QLQ
... الوان بعد ماشاء الله

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