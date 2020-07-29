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بالفيديو.. فرحة أرملة بعد حصولها على منزل جديد وسداد مبلغه بالكامل

Time منذ 7 دقائق
Views 1170
بالفيديو.. فرحة أرملة بعد حصولها على منزل جديد وسداد مبلغه بالكامل

علي القحطاني (صدى):
فاجأ الإعلامي فيصل العبد الكريم، أرملة تعول أيتام بمنزل جديد ، والذي كانت في حاجة شديدة له .

وأظهر العبدالكريم عبر مقطع فيديو، حصول الأرملة على المنزل بالتعاون مع “جود إسكان” وجمعية “فتاة الأحساء”، حيث تم سداد كافة المبلغ الخاص بالمنزل.

وأوضح المقطع فرحة المرأة بالمنزل الجديد بعد المفاجأة وانهارت في البكاء من الفرحة، فيما طلب منها “العبد الكريم” الدعاء لخادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان لأن هذه المبادرة طلعت من عندهم.

وعلق “العبد الكريم” على الفيديو: “تم سداد المبلغ خلال ساعات ثم زرنا الأسرة لنبشرهم بتملك المنزل، دموع فرح جزى الله خيراً كل من ساهم بها، وأعرض التقرير ليعلم كل شخص أن الريال الذي يقدمه يصنع فرح عظيم، فيما طالب ابن المرأة بالحفاظ على والدته وأخته وأن يكون فردا نافعا في المجتمع ويتلقي تعليمه جيدا.

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أحدث التعليقات

مواطن
هذه في عقبة شعار وليست في المافظة نرجو نقل الخبر بشكل صحيح
. راعــي الـددســـن .
الله يعيــــنها و يرزقــــها مــن فضــــله .
القرشي
بيض الله وجهك اخوي القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم ولا يهونون بقية الاخوة والاخوات وبارك الله في الجميع . بصراحة كنت بأعلق على هذا الفديو ولكن لما قرأت ردك بصراحة كأنك اخذت اللي بقلبي وكتبته عني بارك الله فيك ورحم الله والدينا ووالديك ... وكل عام إنت والجميع بخير ونعمة وعافية يارب .
. راعــي الـددســـن .
مجــــرم خسيـــس .
احمد
ههههه دخول مفاجيء ههههههه يشخصون على هالضعوف

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